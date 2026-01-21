この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「おすすめ人気WiMAXプロバイダ比較」と題した動画を公開。30社以上あるWiMAXプロバイダの中から、料金面で特にお得な9社を比較し、賢い選び方を解説している。



ネコさや氏はまず、WiMAXプロバイダを選ぶ上での大前提として「どのプロバイダを選んでも利用できるエリアや速度は同じ」であると指摘する。各社が提供する通信サービスは共通であるため、差別化されるポイントは「料金関連」に絞られると説明。具体的には、「月額料金の安さ」と「高額キャッシュバックの有無」の2点を基準に、実際に支払う総額を抑える「実質料金」で比較することが重要だと強調した。



動画内で紹介された実質料金が安いプロバイダのランキングでは、特に上位3社が注目される。第1位の「GMOとくとくBB」は、全員が34,600円のキャッシュバックを受けられる点と端末代金が実質無料になる点が強みである。第2位の「ビッグローブ」は、端末代込みで月額4,433円という分かりやすい料金設定が特徴。そして第3位には、最大40,000円のキャッシュバックが受けられる「Broad WiMAX」がランクインした。



結論として、WiMAXプロバイダを選ぶ際は、目先の月額料金に惑わされず、キャッシュバックや端末代金などのキャンペーンを総合的に考慮した「実質料金」を算出することが、最もコストパフォーマンスの高い契約につながるという視点を提示した。