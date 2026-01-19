子猫に頬を噛まれてしまったシベリアンハスキーの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で88万3000回再生を突破し、「相思相愛だなあ」「なにこの幸せな空間」「本当に仲良いんだろうなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫と添い寝する大型犬→突然頬を噛まれ『怒るかな』と思いきや…『まさかの光景』】

子猫と添い寝する大型犬

Instagramアカウント「riritan_neru」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのりりたん＆ここちゃん、子猫のくぅちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、ここちゃん。くぅちゃんのことを愛してやまないここちゃんは、この日もソファの上で一緒に寛いでいたそうです。

大好きなくぅちゃんが近づいてきてくれて、ここちゃんもニコニコしていたそう。一方、くぅちゃんも、ママのところにいたのにわざわざここちゃんの元へ移動したのだといいます。

しかし、ここでトラブル勃発！！テンションが上がってしまったのか、くぅちゃんがここちゃんの頬に噛みついてしまったのです。

突然頬を噛まれたら…？

思っていた以上に強く噛んでいたため、「さすがに怒るだろう…」と感じたという投稿主さん。しかし、ここちゃんはニコニコの笑顔を絶やさなかったのです。体の大きなここちゃんにとって、子猫の甘噛みはじゃれあい程度の力だったのでしょう。自分に向けられた信頼の想いに、思わず笑みがこぼれてしまったのかもしれませんね。

ここちゃんは、くぅちゃんの顔を優しく噛み返していたとか。とっても微笑ましい光景に、見ているだけで幸せな気持ちに…♡まるで本当の姉妹のような、仲睦まじい2匹なのでした。

この投稿には「愛おしそうな笑顔ですね」「可愛い愛おしい尊い以外の言葉がでない」「幸せな気分になれました」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3姉妹にホッコリ

別の投稿によると、りりたんもくぅちゃんのことが大好きなのだとか。くぅちゃんも、りりたんの耳に顔を突っ込んだり、寝姿を真似したりと、信頼しているといいます。

ここちゃんとくぅちゃんがじゃれあっているときは、背後でりりたんが優しく見守っていることもあるそうです。犬種は違えど、とっても仲良しな3姉妹。これからも仲睦まじい姿をたくさん見せてほしいものですね！！

りりたん＆ここちゃん＆くぅちゃんの賑やかな日常はInstagramアカウント「riritan_neru」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「riritan_neru」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。