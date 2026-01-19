歌手の新浜レオンが自身のSNSを更新。人気急上昇中の6人組グループ・NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のSION（シオン）との対面を報告し、双方のファンから大きな反響が寄せられている。

【写真】①「そっくり！」お揃いTシャツを着た新浜レオンとNCT WISHシオン②新浜のうちわを持ったNCT WISHメンバーとの集合ショット ③感激の投稿【動画】④⑤新浜×NCT WISHコラボダンス

■誕生日も同じ！新浜レオン、NCT WISHシオンと並び「感謝感激雨あらレオーーーン！！！！！」

以前から、ビジュアルが似ていることに加え、新浜の「がんばレオン」、シオンの「たのしおん」といったキャッチーな言葉遊び、さらには同じ5月11日生まれであることからファンの間で話題となっていたふたり。新浜は1月2日の投稿でも「NCT WISHのシオンさんにお会いできますように」と言及し、対面への期待を寄せていた。

その願いが叶ったのは、1月17日・18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたNCT WISHの単独公演『NCT WISH 1st CONCERT TOUR “INTO THE WISH : Our WISH”』。18日の公演後に念願の対面を果たした新浜は、Instagramにシオンとお揃いのグッズTシャツを着て並んだ2ショットを公開した。新浜の手には、「おあいできてうれしおん～＾＾」というシオンのメッセージが書かれたNCT WISHの日本1stミニアルバム『WISHLIST』が握られている。新浜は「生シオンさんはとんでもないかっこよさで光り輝いていました、、、」と感動を綴った。

さらに「うれしおんでたのしおんで感謝感激雨あらレオーーーン！！！」と“シオン語”と“レオン語”を交えながら喜びを爆発させている。

またXでは、新浜の7thシングル「Fun! Fun! Fun! / 炎のkiss」とうちわを手にしたNCT WISHのメンバーたちとの集合ショットも公開。「あたたかく迎えていただき、本当にありがとうございました！」と感謝の思いを伝えた。

続く投稿では、1月2日の自身の投稿に触れ、「ここから16日後に叶うとは、、、どう考えても信じられないです。。。。。」と驚きを記している。

SNSには、「こうして横に並ぶと本当にそっくり」「兄弟みたい」「ふたりともイケメン！」「同じ誕生日で、顔、身長、レオン語＆シオン語まで似ているとか運命的（笑）」「レオンさんからのCDに“勇志様”“遼様”ってひとりずつ名前書いてあって感激」「こんなに早く実現するなんてレオンくんよかったね」「これからも交流してほしい！」など、双方のファンから歓喜の声が相次いでいる。

■NCT WISH×新浜レオンのコラボダンス動画も

さらに、双方のSNSにはライブ後に撮影されたコラボ動画も公開。NCT WISHのSNSでは新曲「Hello Mellow」のダンス動画、新浜のSNSでは「Fun! Fun! Fun!」を踊る動画が投稿され、こちらも大きな反響を呼んでいる。