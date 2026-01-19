スクウェア・エニックスは、RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」から、ゴルフボールなどのアイテム各種を2026年2月6日に発売する。

スライム型ヘッドカバーやゴルフボール

1986年に第1作が誕生し、長く愛され続ける国民的RPGのキャラクターがモチーフ。「冒険へ旅立とう！」をテーマに、「スライム」デザインのゴルフボールやモンスター型のヘッドカバーなどをラインアップする。

「キャディバッグ スライム」は、スライム型ポケットを備えたデザイン。キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフをあしらい、収納スペースは10ポケットを用意。スライムのアクリル製ネームプレートが付属する。

サイズは9型、対応する長さは46インチ。

価格は5万9400円（以下全て税込）。

「ヘッドカバー 【ドライバー用】」（全3種）は、スライムのぬいぐるみ型。ぬいぐるみ部分に中綿が入っており、クラブのヘッドを衝撃や傷から保護する。長いニットによりシャフトの傷も防止できる。

スライム、メタルスライムは全長約40センチ、キングスライムは全長約42センチ。

価格は各6578円。

「ゴルフボール 3個入」は、スライムフェイス、スライム、DRAGON QUEST GOLFロゴの3種が入ったセット。

価格は2970円。

「ゴルフボール 6個入」は、スライムフェイス×2、スライム×2、ロゴに加え、「ばくだん岩」の4種入りセットとなっている。

価格は4950円。

「クリップマーカー」は、モンスターとコマンドウィンドウのセット。コマンドウィンドウはゴルフ特有の内容で、遊び心のあるデザインを採用する。スライム、メタルスライム、ゴーレムの全3種。

価格は各3300円。

「ゴルフボール＆クリップマーカーセット」は、ゴルフボール4種と、スライムのクリップマーカーのセット。

価格は6930円。