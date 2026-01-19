トラも苦戦する耐久性！COCOR PET「Tuffy(R)」

COCOR PET(ココールペット)は2026年1月19日より、高耐久ドッグトイブランド「Tuffy(R)(タフィー)」の日本国内における正規輸入販売を開始しました。

全米最大級のペット用品展示会「SUPER ZOO」でも注目を集める本ブランドの上陸に合わせ、「COCORPET 楽天市場店」も新規オープン。

これを記念して、期間限定で全品ポイント5倍キャンペーンも開催されています。

COCOR PET「Tuffy(R)」

販売開始日：2026年1月19日

販売場所：COCOR PET 楽天市場店、COCOR PET直営通販サイト、Amazon、各種イベント等

Tuffy(R)は、「すぐ壊れるおもちゃ」に悩んだ創業者のシンプルな想いから生まれたブランドです。

アクティブな犬たちの激しい遊びに耐えられる“ちゃんと長持ちするおもちゃ”を作ることをミッションとしています。

単に硬いだけでなく、犬の歯や顎への負担、破損時の誤嚥リスクを考慮し、壊れにくさと安全性のバランスを追求した“タフ構造”が特徴です。

激タフ強靭素材の多層構造

Tuffy(R)のおもちゃの強さの秘密は、徹底した補強構造にあります。

最大7列のステッチで強化縫製やエッジへの補強が施され、パワフルな犬でも長く遊べる作りになっています。

素材は3層から最大7層までの多層構造を採用。

外側のフリース、布製スーツケースに使われるような強靭素材の布、プラスチックコーティングを重ねて作られています。

内部のスクイーカー(笛)も保護ポーチに収納され、安全性にも配慮された設計です。

トラも遊べる！？独自指標「Tuffscale(タフスケール)」

Tuffy(R)では各おもちゃの強度を指標化した独自の「Tuffscale(タフスケール)」を設定しています。

これにより、愛犬のサイズや遊び方に合わせて最適な強度のおもちゃを選ぶことができます。

タフスケール5以上のおもちゃのみがラインナップされ、数字が高いほど高い強度を誇ります。

最高レベルの耐久性を持つタフスケール10の「MEGA」シリーズは、アメリカの動物園でトラやライオン、クマといった猛獣たちに与えてテストを実施するほどの強度を持ちます。

犬の何倍もの咬合力を持つ肉食動物たちの遊びにも耐えうる頑丈さが証明されています。

アメリカらしいPOPなデザインとラインナップ

機能性だけでなく、遊び心あふれるデザインも魅力のひとつです。

ボールやリングの定番形状に加え、エイリアン、UFO、海の生き物、動物、ロケット、飛行機、フランケンシュタインなど、多彩なキャラクターが揃っています。

カラフルな色使いとユニークな形状で、愛犬との遊びの時間を楽しく演出します。

今回、数あるラインナップの中から日本のワンちゃんにぴったりな商品が厳選され、販売が開始されました。

愛犬がおもちゃをすぐに壊してしまうという悩みを持つ飼い主にとって、頼もしい選択肢となる新ブランドの登場です。

株式会社エムエルジェイ「Tuffy(R)」の紹介でした。

