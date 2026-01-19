【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新商品】 価格：2,400円～

　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品を発売した。価格は「ヨッシー ケース入りキャンディ」が2,400円など。

　USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加されている。

　今回新たに「ヨッシー ケース入りキャンディ」、「リングセット（6個）」、「ワンワン 蓋付きどんぶり」、「ハテナブロック/スーパースター スノードーム」などが発売される。

　なお、一部の商品の購入にはパーク来場登録が必要な商品がある。

□USJオンラインストア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のページ

【新商品】

ヨッシー ケース入りキャンディ 2,400円

ランチョンマットセット（2枚） 2,900円 ※パーク入場者限定

スーパースター 迷路リング 1,800円

テレサ 迷路リング 1,800円

リングセット（6個） 3,000円

マリオ/パックンフラワー マルチトレイセット（2個） 3,200円 ※パーク入場者限定

キーチェーンセット（4個） 2,600円

ワンワン 蓋付きどんぶり 3,500円 ※パーク入場者限定

チャームセット（4個） 2,400円

ハテナブロック/スーパースター スノードーム 4,200円

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo