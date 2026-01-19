USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」、ヨッシーのケース入りキャンディなど新商品を発売オンラインストアのラインナップが更新
【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新商品】 価格：2,400円～
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品を発売した。価格は「ヨッシー ケース入りキャンディ」が2,400円など。
USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品ラインナップが追加されている。
今回新たに「ヨッシー ケース入りキャンディ」、「リングセット（6個）」、「ワンワン 蓋付きどんぶり」、「ハテナブロック/スーパースター スノードーム」などが発売される。
なお、一部の商品の購入にはパーク来場登録が必要な商品がある。
□USJオンラインストア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のページ【新商品】
ヨッシー ケース入りキャンディ 2,400円
ランチョンマットセット（2枚） 2,900円 ※パーク入場者限定
スーパースター 迷路リング 1,800円
テレサ 迷路リング 1,800円
リングセット（6個） 3,000円
マリオ/パックンフラワー マルチトレイセット（2個） 3,200円 ※パーク入場者限定
キーチェーンセット（4個） 2,600円
ワンワン 蓋付きどんぶり 3,500円 ※パーク入場者限定
チャームセット（4個） 2,400円
ハテナブロック/スーパースター スノードーム 4,200円
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo