お笑い芸人の狩野英孝（43）が18日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。「NGにしている」という仕事を明かした。

この日は、サンドウィッチマン、狩野が浅草をぶらり散歩。名所の浅草花やしきを訪れ、お化け屋敷に入ろうとした3人だが、狩野は「うわ〜」「怖いって」と繰り返し、前に進めず。「俺、ライオンでもバンジージャンプでもスカイダイビングでも何でもやるんだけど、唯一、お化け屋敷だけは本当にNGにしてて。それだけは本当にダメなんですよ」とサンドウィッチマンの2人に泣きついた。

その後、お化け屋敷の中に入った3人だったが、狩野は恐怖のあまり絶叫し、伊達みきおの服を握りしめて離さず。伊達から「俺の服を握りしめるなよ！」と叱られていた。

何とか出口にたどり着いた伊達のパーカーはぐちゃぐちゃに。「ずっと握られてるの。最低だよ。もっと楽しみたかったのに、おっさんにずっと抱きしめられてさ」と言う伊達に、狩野はうらめしげな視線を送りながら「最低だよ、マジで…」と返すしかなく、憔悴しきった様子だった。