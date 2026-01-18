【ディズニーストア】春の新コレクションはドクター風ベイマックスのデザイン！
今年の春はベイマックスと元気に過ごそう！ ドクター風スタイルのベイマックスをデザインした花粉シーズンにもぴったりのアイテムが揃う新コレクションが、ディズニーストアで1月23日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月20日（火）より順次発売される。
＞＞＞春にピッタリなベイマックスアイテムをチェック！（写真17点）
ディズニーストアから、花粉シーズンにもぴったりのベイマックスをデザインした雑貨やヘルスケアアイテムが揃う新コレクションが登場する。
人々の心と体を守るために開発されたケア・ロボットのベイマックスが、聴診器などを身に着けたドクター風スタイルに。ほっこり癒されるデザインとなっている。
見た目の可愛さはもちろん、実用性も抜群なアイテムが豊富に展開される。
ティッシュケースは、ベイマックスのフェイスそのままのコロンと丸いフォルムがユニークで、インテリアのアクセントにもぴったり。ロールペーパーとティッシュペーパーのどちらにも使用可能。
クッションは、もっちりとした触り心地がやわらかく、癒し度抜群。
両側から腕を入れて枕として使用でき、デスクでの仮眠時にも腕や首を痛めにくく、快適にお過ごしいただける。勉強や仕事、家事の合間の休憩など、お昼寝におすすめのリラックスアイテムだ。
シーンに合わせて使い分けできる、多彩なポーチも豊富に展開。
キーホルダータイプのシリコンポーチは、ベイマックスのボディ背面にファスナーが付いており、目薬やキャンディー、お薬やサプリメントなど、おでかけの必需品を入れて携帯可能。使わない時はバッグチャーム代わりにもなる、癒し度満点なアイテム。
ダストポーチ（携帯ゴミ入れケース）は、SとMの2サイズ展開。
お菓子の包み紙や使ったティッシュなど、外出時に出てしまう小さなゴミをポイッと入れておくのに便利。開口部は片手で開け閉めできるバネ口仕様。キーホルダータイプなので、バッグや洋服のベルトループに取り付けて携帯できる。
メッシュ素材や半透明素材のファスナーポケット、カード入れなど多彩なポケットを備えたポーチは、小物を仕分けながら収納するのに便利。おくすり手帳や診察券をまとめて収納するのもおすすめ。
持ち手付き大容量タイプのバニティポーチは、3種類のポケットを備えた広い収納スペースでたっぷり収納可能。ポーチの角がしっかりしているので自立しやすく、使い勝手もばっちり。自宅でお薬ポーチとして使うのもおすすめだ。
そのほか、ライト機能付きの卓上タイプの加湿器や、お薬やサプリメントの仕分けに便利なピルケース、絆創膏なども展開。花粉シーズンはもちろん、いつでもどこでもベイマックスが癒してくれるようなアイテムが勢揃いだ。
（C） Disney
