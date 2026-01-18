ÆüËÜÂåÉ½22ºÐ¤¬º£²Æ°ÜÀÒ¤Ø¡Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö»ÄÎ±ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡°ÜÀÒ¶â32²¯±ß¡Ö¤½¤¦¤¹¤Ù¤¡×
NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥óº´Ìî¹ÒÂç¤ËPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥í¥¤¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë22ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍMFº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ïº´Ìî¤ÎºÍÇ½¤ÈÌî¿´¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢°ÜÀÒ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥í¥¤¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´Ìî¤¬NEC¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ÈÌî¿´¤¬¸½ºß¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ïº´Ìî¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥·¥å¥í¥¤¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢º´Ìî¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤¬¤³¤³¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤¬¡¢Èà¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î´Ä¶¤¬º´Ìî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¾¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ä²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ø¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º´Ìî¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºò²Æ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¤ÎÀ®¸ùÎã¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤¤¤«¤ËÁá¤¯Å¬±þ¤·¤¿¤«¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥³¥¦¥À¥¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈà¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤Î3¶¯¤¬¤¹¤Ç¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢NEC¤Ï¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó24²¯±ß¡Ë¤«¤é2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó32²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î°ÜÀÒ¤ÎÆ°¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë