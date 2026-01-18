¡ÖBMW¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¸ì¤ëÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤ÎÀèÇÚ¤¬°ìÀ¸¡ÈËÜÅö¤ÎÉÙ¡É¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÄÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î¡Ö¿È¤Î¾æ¡×»×¹Í¤ÈÉÙÍµÁØ¤Î¡ÖKYÎÏ¡×¤¬À¸¤àº¹
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ²È¥Ó¥¶¤ËÆÃ²½¤·¤Æ100²¯±ß°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂç¿¹·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹·ò»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡×¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖKYÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ¯¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç°ìÂå¤Ë¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ë
¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤È¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¿Í¤Î°ã¤¤
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÂå¤ÇµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤«¤é¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤È¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉÙÍµÁØ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤¿¤Á¤ÏÊÝ¼éÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Îº¿¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¡Ö¿È¤Î¾æ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÉ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÆ¯¤¡¢¿äÄêÇ¯¼ý¤¬2,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÍ¥½¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÈÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤ÎÆñ´Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤ËÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢BMW¤ÎM5¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¼Ö¤¬Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£M5¤Ï¡¢¿·¼Ö¤Ê¤éÅö»þÌó1700Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä¶¹âµé¼Ö¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2,048Ëü±ß¡Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î1Ç¯Íî¤Á¤Ç¡¢1,000Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¿·¼Ö¤ÇÇã¤¦¤è¤ê700Ëü±ß¤â°Â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÀèÇÚ¤¬¡Ö¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡¢ÆâÁõ¤â¤ªÞ¯Íî¤À¤·¡¢1Ëü¥¥í¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¿·¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡ÖÀèÇÚ¡¢¤³¤ìÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ªÀäÂÐ»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ØÆþ¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬µÞ¤Ë¿¿´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀèÇÚ¤ÏÀÎ¤«¤éBMW¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤âBMW¤ÎÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ³°»ñ·Ï¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÆ¯¤¹âÇ¯¼ý¤Ç¡¢¼Ú¶â¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¬Çã¤¦¤Î¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤È¡¢»×¤ï¤º¤Î¤±¤¾¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÀèÇÚ¤Ê¤éÍ¾Íµ¤ÇÇã¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢²¶¤Ïº£¤Ê¤é¤³¤Î¼Ö¤òÇã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î¼Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤È»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¤â¤Ã¤È¿Í´ÖÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡£
¤Ë¤ï¤«¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿È¤Î¾æ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤Û¤É¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿È¤Î¾æ¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÔÆ°¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤¬¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¿È¤Î¾æ¡×»×¹Í¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼«¸ÊÅê»ñ¤ä¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»È¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡Ö¿È¤Î¾æ¡×»×¹Í¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿È¤Î¾æ¡×»×¹Í¤ÎÍî¤È¤··ê
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼óÅÔ·÷¤Ç¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤Ï½àÉÙÍµÁØ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»ñ»ºÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Î¤è¤¦¤ÊàÅÔ¿´á¤Ê¤ó¤Æ¶²¤ìÂ¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¿È¤Î¾æ¡Ù¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅÔ¿´¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃæÌÜ¹õ¤äÂå´±»³¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Ê¤É¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊÅª¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¹Èø¡¢»ÍÃ«¡¢»°ÅÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã¼¤«¤é¸¡Æ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£JR»³¼êÀþ¤Î³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡Öà¿È¤Î¾æá¥Ð¥ê¥¢¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤âÂçºå½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÃÏÍý¤Ë¤ÏÉÔ°ÆÆâ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë½»¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æà»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦á¤Ï¡ÖÊÌÀ¤³¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤ä¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÅÔ¿´¤Ë¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä°ì¸Í·ú¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö³Ø¹»¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤¦¤Ë¤â¡¢Êª²Á¤À¤Ã¤Æ¹â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆîÀÄ»³¤À¤í¤¦¤¬Ï»ËÜÌÚ¤À¤í¤¦¤¬¡¢½»¤à¿Í¤âÊª²Á¤â¤½¤ì¤Û¤É»³¼êÀþ¤Î³°Â¦¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄÂ¤Ï°ÊÁ°¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÌî¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¼ã´³¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤¬³ÆÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Å»ö¾ì¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢²æ¤¬²È¸æÍÑÃ£¤ÎÀ¾Í§¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÄÂÂß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¹ØÆþ»þ¤ÎÊª·ï²Á³Ê¤¬¹â¤á¤Ç¤â¡¢¿¦¾ì¤Ë¶á¤¯¤ÆÍøÊØÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤â¸«¹þ¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö°ìÅùÃÏ¡×¤Ë½»¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Ï¾¯¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»³¼êÀþÆâÂ¦¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²¿²ó¤«Çã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¡Ö¿È¤Î¾æ¡×»×¹Í¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÅÙ°ìÅùÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤½¤Î²÷Å¬¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤«¤é¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÅùÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ñ¼Á¡ÖKYÎÏ¡×¤È¤Ï
ÊÝ¼éÅª¤Ê¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¼«Í³²á¤®¤Æ¡¢¤à¤·¤í¡ÖKY¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£KY¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¯¶È¤äÅê»ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤ËÁá¤¯¤«¤éÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëµ¯¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢KY¤Ê¿Í¤ÎÊý¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¿Æ¤«¤é¤âÂç´ë¶È¶Ð¤á¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤Éµ¯¶È¤Ë¤ÏKYÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£KY¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Ç¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬µ¯¶È¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿Í¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤«¤éº£¤è¤ê¹¥ÂÔ¶ø¡¢Ç¯¼ý¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¹¥¾ò·ï¤Ç¡Ö¼¡¤Î²ñ¼Ò¡×¤ËÅ¾¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Å¾¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý°Ê²¼¤ÇÂÔ¶ø¤¬à²þ°á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤·¤«¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢KY¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æµ¯¶È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤Î¤À¤È³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¾ï¼±¤òµ¿¤¤¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¡×¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖKY¡×¤È¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÎÏ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸50Ç¯·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤Æµ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÌµËÅ¤À¡×¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿®¤¸¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÁÏ¶È¤·¡¢À¤³¦Åª´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë»á¤â¡Ö±Ñ¸ì¤Î¼ÒÆâ¸øÍÑ¸ì²½¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¾ï¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤Þ¤µ¤ËKY¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢»þÂå¤òÆ°¤«¤¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¶õµ¤¡×¤ÏÊÑ²½¤òÁË¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¡ÖÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
