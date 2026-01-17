【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するイベント情報を公開した。

配信では複数のイベント情報が公開された。「帰ってきた！ブルアカVR！＋」は2026年に東京都にて開催予定のイベント。「ブルアカ」のVRコンテンツといえば、「ブルアカふぇす！」にて公開されることが恒例となっていたが、2026年は会場の影響もあってかコーナーが設けられず、別途イベントとして実施される事が決定した。詳細は後日公開される。

また、「ブルアカDJふぇす！つあー」の開催も告知された。こちらは東京都や大阪府など全国5都市のライブハウスにて行なわれる音楽ライブで、ゲーム内の楽曲を手掛けるミツキヨ氏、KARUT氏、Nor氏、EmoCosine氏が出演する。

さらに、作中のキャラクターが3Dで登場するライブ「ブルアカみゅーじっく3DLIVE」の開催が決定。こちらは5月23日に東京ガーデンシアターにて開催されるイベントで、シロコやユウカ、カズサやアルといった出演生徒情報も合わせて発表された。チケットの先行抽選は本日1月17日18時30分より開始となる。

