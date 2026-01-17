1.猫はもともと体臭が少ない

猫は人間や犬と異なり、体臭がほとんどない動物です。

それは、猫の祖先が単独で狩りをする待ち伏せ型のハンターだったことに由来します。強い体臭があると獲物に気づかれやすくなるため、体臭が少ない個体が生存に有利でした。

また、猫は被捕食者でもあるため、体臭があると敵に見つかりやすく危険です。そのため、ニオイの少ない個体が生き残って繁殖を重ね、体臭がほとんどない動物へと進化したと考えられています。

食事や排泄の後も頻繁に毛づくろいをすることで清潔を保ち、できるだけ無臭に近い状態を保っています。特にお風呂に入れていなくても、臭くなりにくいのは毛づくろいのおかげなのです。

2.皮脂が甘いニオイになる

猫の皮脂腺は全身の毛穴にありますが、ニオイの原因となる皮脂の量は少ないため「けもの臭い」ようなニオイはほとんどありません。

さらに、猫は1日に何時間もかけて毛づくろいをすることで、唾液によって分泌された皮脂が適度に薄まり、全身の被毛に均一にいきわたります。

猫の皮脂に含まれる脂肪酸は、空気に触れることで少しずつ化学変化を起こし、わずかにバターやミルクのような甘い香りを発するようになります。

特に日光を浴びることで被毛が温められると、ニオイが強く感じられるようになるので、日向ぼっこをする猫はいいニオイがするといわれています。

3.被毛が触れた物のニオイを吸着

猫の被毛はとても密集していて、細く柔らかい毛が何層にも重なっています。この被毛の構造は、周囲の香りを吸着しやすくしています。

たとえば、猫用の寝具や飼い主さんの洋服を洗濯した際には、寝たり抱っこしたりすることで、洗剤や柔軟剤のニオイを猫の毛が吸着することがあります。逆に「しばらく洗っていなかったなぁ」というときは、ちょっとホコリっぽいニオイになっていることもあるかもしれません。

猫自身に強い体臭がないため、こうして移った香りがまるで猫のいいニオイとして感じやすくなるのです。

こんな「いいニオイ」のときは気をつけて

猫の体からするニオイには注意が必要な「いいニオイ」もあります。

たとえば、「熟した果物」のような甘酸っぱいニオイがする場合は、病気の可能性もあります。口や尿などからも、このニオイがしたら獣医師に相談することをおすすめします。

また、ハッキリとした人工的なニオイがする場合、猫が香料入りの製品や化粧品、洗剤などに触れてしまった可能性が考えられます。

猫がグルーミングをする際に、体についた物を舐めてしまうリスクがありますので、必要に応じて軽く拭き取るなどの対処をしましょう。

まとめ

愛猫がのんびり寝ているときに、顔をつけてニオイを嗅いでしまうときの「あの感じ」を思い出した人もいるのではないでしょうか。

猫の体臭はもともと少なく無臭に近いのが通常ですが、被毛の性質からニオイを残しやすい傾向があるのです。

飼い主の衣類や寝具のニオイが猫に移ることがあります。ほんのりと洗濯物のニオイがする猫は、気持ちが良いものですが、香りの強い柔軟剤や消臭スプレーは猫の身体には良くないため、控えるようにしましょう。

また、普段はいいニオイなのに、口や耳などから嫌なニオイがした場合には、病気サインの可能性があります。日頃から猫の様子をよく観察し、おかしな様子が見られたときには、動物病院を受診するようにしましょう。