

現在は横綱・豊昇龍の親方として知られる旭豊は、その取り口で土俵を沸かせた photo by Jiji Press





連載・平成の名力士列伝69：旭豊

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、端正な顔立ちと多彩な取り口で人気を博し、親方としても横綱を育て上げた旭豊を紹介する。

連載・平成の名力士列伝リスト

【新弟子時代の苦難を乗り越え上位キラーに】

俳優の松平健によく似た端正な顔つきから、人呼んで「角界の暴れん坊将軍」。長身で柔らかい体を生かした寄りや投げで三役も務めた旭豊は、金星４個の上位キラーでもあり、平成前期の土俵で確かな存在感を放った人気力士だった。

昭和43（1968）年生まれで愛知県春日井市出身。７人きょうだいの上から２番目（次男）で、幼い頃から空手に親しみ、中学時代は水泳の背泳ぎの選手としても活躍したあと、東邦高校に進んだ。相撲経験はなかったが、父の営む建設塗装会社が元大関・旭國の大島部屋の７月場所宿舎に関わったことから入門を勧められ、高校卒業を機に角界入り。昭和62（1987）年３月場所、前相撲で初土俵を踏んだ。

ところが、初めて序ノ口で番付に載った昭和62（1987）年５月場所、リウマチを患って全休。番付外に落ちてしまった。２カ月の入院を経て、９月場所の前相撲で復帰し、その場所の新弟子たちに交じって土俵に立った。11月場所で再び序ノ口で番付に載ったが、その初日にハワイ出身の巨漢・武蔵坊戦で左足首を捻挫して休場。またしても番付外に落ちた。

翌年３月場所の前相撲で復帰。５月場所、３度目の序ノ口で初めて皆勤して５勝２敗と勝ち越し、ようやく力士として本格的なスタートを切ることができた。

入門直後、続けざまに試練に見舞われたあとは順調に番付を上げていく。幕下では壁に当たりながら乗り越え、平成５（1993）年11月場所で新十両。平成７（1995）年３月場所で新入幕を果たした。

191センチ、143キロの均整の取れた長身の体。マゲのよく似合う整った顔立ちは俳優の松平健にそっくりと評判で、たちまち人気力士となった。

人気の要因は外見だけではなく、右四つに組んでの鋭い寄りや思いきりのよい投げなどの相撲ぶりにもあった。東前頭６枚目で迎えた平成８（1996）年３月場所３日目には、貴乃花を肩透かしで破って初金星。この場所14勝１敗で優勝した横綱に唯一の土をつけるなど９勝を挙げ、初の三賞となる殊勲賞に輝いた。

一気に新小結に昇進した５月場所は８勝７敗と勝ち越して小結の座を守り、７月場所は７勝８敗と負け越したものの初日に大関・若乃花を撃破。東前頭筆頭に落ちた９月場所は、10日目に横綱・曙を取り直しの末に右下手投げで投げ捨てて２個目の金星を獲得し、９勝して敢闘賞に輝き、11月場所で小結に復帰。その後も平成９（1997）年11月場所では優勝した貴乃花を上手投げで破って唯一の土をつけ、翌年１月場所では曙を下手出し投げで破って４個目の金星を奪うなど、上位キラーの実力者として幕内上位に定着した。

【強さの源となった後輩のモンゴル出身力士たちの存在】

力をつけた背景には、大島部屋の後輩であるモンゴル出身力士たちの存在もあった。旭豊が幕下時代の平成４（1992）年３月場所、のちの関脇・旭天鵬、小結・旭鷲山らが入門。モンゴル相撲仕込みの多彩な技を誇る後輩たちとの稽古は、相撲の幅を広げる絶好の機会となった。内無双で６勝しているほか、"ちょん掛け"で３勝、頭捻りで１勝。端正な顔立ちに似合わず、上位陣相手にも臆せず、持てるものを存分に発揮して白星を目指す泥臭さが、魅力でもあった。

私生活では、入幕間もない平成７（1995）年に、大島部屋の所属する立浪一門の総帥である立浪親方（元関脇・羽黒山）の長女と結婚し、婿養子に。平成11（1999）年１月場所限りで引退後、年寄立浪を襲名して立浪部屋を継承した。その後、部屋の経営をめぐって先代と対立し、離婚して養子縁組も解消され、部屋の明け渡しや立浪の名跡返還を求められて裁判となったが、勝訴した。

その後は、先代から立浪部屋を破門されていた元横綱・双羽黒で格闘家の北尾光司氏を部屋の総合顧問としたり、立浪一門の総帥でありながら元横綱・貴乃花の貴乃花親方を支持して一門から離れて貴乃花グループ（のち貴乃花一門）に加わり、貴乃花親方が角界を去ったあとは出羽海一門に加入するなどして話題になった。

その一方で、弟子育成の手腕には定評があった。豊昇龍がモンゴルから来日して間もない千葉・日体大柏高校時代から目をかけて弟子とし、横綱まで育て上げたのを筆頭に、上位キラーで関脇まで経験した明生らも生まれている。

思わぬ試練に見舞われた新弟子時代から、人気も実力も兼ね備えた花形力士として活躍した現役時代、さまざまなトラブルで世間を騒がせながらも、横綱を育てた親方時代。常識にとらわれず、己の信念を貫いてきた稀有な相撲人生が、これからどこに向かうのか。「角界の暴れん坊将軍」の今後が注目される。

【Profile】旭豊勝照（あさひゆたか・かつてる）／昭和43（1968）年９月10日生まれ、愛知県春日井市出身／本名：市川耐治／所属：大島部屋／しこ名履歴：市川→旭豊／初土俵：昭和62（1987）年３月場所／引退場所：平成11（1999）年１月場所／最高位：小結