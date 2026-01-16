マッチングアプリで知り合った女性から、500万円をだまし取った疑いの男。海外旅行中に大麻のような葉を女性のカバンに入れ“カネを払わなければ逮捕される”と、ウソをついていたとみられます。

■タイ旅行で現金だまし取った疑い

“交際約3か月”のタイ旅行。5泊6日の最終日、女性は現金約500万円をだまし取られたといいます。

被害女性（30代）

「詐欺師じゃなかったら彼氏としては最高だと思ってました」

詐欺の疑いが持たれているのは、結婚を視野に交際していた男。

16日に検察に身柄が送られた、佐々木茂樹こと千葉茂樹容疑者（40）です。

警視庁によると去年8月、女性とタイに旅行に行った際に、現金をだまし取った疑いが持たれています。

■マッチングアプリで出会い交際スタート

15日夜、取材に応じたのは、詐欺にあったという女性。千葉容疑者とは「マッチングアプリ」で出会ったといいます。

被害女性

「載せていたのは本名。写真から受けた印象はいろんなところに旅行に行っていて、話してみたいと思うような」

去年3月に知り合い、5月には交際スタート。

被害女性

「6月に箱根行って、7月に福岡行って、8月にタイ。福岡の旅行の時に『パスポートを取って』と言われた。夏休みにタイに連れて行ってあげるからパスポートだけ用意して」

事件は、そのタイで起きました。

被害女性

「ホテルの電話が鳴って、部屋の電話が英語の電話だったんですけど、私は英語が話せないので急いで彼に取り次いだところ、通訳してもらった内容が『私のバッグの中に大麻が入っているから確認して』、不審な電話だった」

女性は、すぐにバッグを確認。すると、中には大麻のような葉。千葉容疑者が入れたとみられます。

被害女性

「『あり得ないぐらい高額の口止め料を要求されている』と通訳されて『払える？』。最終的には1000万円。『俺にも責任があるから俺も半分払うよ』と。『俺がうまいことやるから、俺の口座に振り込んで』と。彼が『貸して』と私の携帯をパッと取って、自分の口座にパパパッと、有り金を100円ぐらいしか残してもらえない状態で、500万円を彼が自分の口座に入金手続きした」

■他にも被害者がいるとみて捜査

その後、態度がひょう変したという千葉容疑者。女性が警視庁に相談したことで、逮捕に至りました。

被害女性

「こんなに信用できる人はいないと思うぐらい、強い信頼を寄せていた人が、まさか裏切っている。気持ちの複雑さはありました。悔しさもあります。戻ってこないので返してほしい」

千葉容疑者は調べに対し、容疑を否認。警視庁は他にも被害者がいるとみて捜査しています。