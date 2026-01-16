完熟バナナの消費にも！材料3つで作れる「パンケーキ」が朝食やおやつにぴったり

黒くなり始めたバナナ、どうしてますか？

リーズナブルなので、つい買ってしまうバナナ。でも、うっかり食べるのを忘れて、気づいたときには、黒くなり始めていた……なんて経験がありませんか？捨てるのはもったいないけれど、そのまま食べるのは少し抵抗がある。そんなときは、これからご紹介するレシピをチェックしてみてください。

今回ピックアップしたのは、そんな完熟したバナナと小麦粉、牛乳の3つの食材で作れるパンケーキ！まずは作り方をご覧あれ。



材料3つで完成！

作り方は簡単です。

小さなお茶碗やボウルにバナナを入れ、フォークで潰しておきます。







バナナに小麦粉、牛乳を入れて、よく混ぜましょう。







熱したフライパンに無塩バターを入れたら、大さじ1ずつ生地をイン。両面焼けば完成です。







ふわふわで優しい味わいが大好評！

「つくれぽ」(みんなのつくりましたフォトレポートのこと)でも、「バナナ救済に！簡単でおいしくて、子どももパクパク食べてました」「砂糖なくても十分に甘くておいしい」「ふわふわでバナナの香りがたまりませんね！」と大人気！







いかがですか？ほうれん草や小松菜、かぼちゃやにんじんを入れたなんて声も。野菜が苦手なお子さんも、パンケーキに入っていたら、ペロリと平らげてくれそうですよね。バナナの救済とは思えない絶品レシピ、これはリピ間違いなしです。