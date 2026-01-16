2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者第7弾！しなこ、「No No Girls」ファイナリストふみのら出演

ゲストモデルには、モデルとしてファッションショーで圧巻のスタイルを披露する一方、日曜劇場「御上先生」や映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」などに出演し、女優としても活躍の幅を広げている安斉星来、雑誌「Seventeen」専属モデルとして活動し、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」への出演で注目を集めた小國舞羽が名を連ねる。

さらに、スーパー戦隊シリーズ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」でデビュー後、ドラマ「なんで私が神説教」や、ショートドラマアプリ「BUMP」で史上最速かつ最大ヒットを記録した「プロ彼女の条件」への出演を経て、現在放送中の最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にも出演するなど、今後のさらなる飛躍が期待される志田こはく、2018年にNHK Eテレ「Eダンスアカデミー」でデビューし、「相棒 season20」やNHK Eテレ「高校講座 地理探求」などに出演、女優・タレントとして活動する傍ら、モデルとしてもファッションショーや雑誌「CanCam」「ViVi」に登場している土方エミリの出演が決定した。

またゲストには、Instagramの総フォロワー数が300万人を超えるKongとThomasが登場する。2人は、それぞれの初主演作となったBLドラマ「Your Sky」で、最終回放送前に続編制作が決定するという異例の反響を呼び、以降も主演作が相次ぐなど、2025年に大きなブレイクを果たしている。日本のファッションショーへの出演は今回が初となる。

このほか、2026年4月から5都市を巡る日本ツアーを控え、1月16日にデジタルシングル「Run It Back」をリリースするなど、国内外から注目を集める7人組ボーイズグループPSYCHIC FEVERから、愛知県出身のWEESAとJIMMYが出演することも発表された。

さらに、メインアーティストには、SNS総フォロワー数420万人超を誇る原宿系動画クリエイターのしなこが決定した。タピオカ店やスイーツのプロデュースも手がける一方、2024年3月11日に「しなこワールド」でアーティストデビューを果たし、ミュージックビデオの総再生回数は4,000万回を突破。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」が選ぶ2024年の「今年の顔」にも選出されるなど、若年層を中心に高い支持を集めている。

あわせて、BMSGとちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考に進出したファイナリスト10名の一人、ふみのの出演も決定した。高い歌唱力に加え、ギターやピアノを弾きこなす多才さで注目を集め、2026年1月11日には、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビュー。デビュー曲「favorite song」は、ちゃんみなが“贈り物”として書き下ろした楽曲で、前向きなエネルギーに満ちた作品として話題を呼んでいる。

ふみのは今回、TGCにてイベント初出演となり、出演にあたってコメントも寄せている。

＜ふみの コメント＞

この度、『TGC in あいち・なごや2026』に出演させていただきます！ふみのです！日本のガールズカルチャーを世界へ発信しているTGCで、私のデビュー曲『favorite song 』をパフォーマンスできること、大変光栄に思います。とても緊張していますが、当日皆さんにお会いできるのを、楽しみにしています！！

「尾州ロリィタ」＆岩田剛典プロデュース衣装制作が決定

高級紳士服地として知られる尾州毛織物と、日本独自のロリィタファッションを融合させ、伝統を継承しながら新たなスタイルを提案するブランド・尾州ロリィタが、TGCに初登場する。

本ステージでは、出演が決定しているFRUITS ZIPPERの衣装を一から制作。老舗のスーツ生地にメンバーカラー7色を取り入れた、ここでしか見ることのできないオリジナルのファッションショーを展開する。ロリィタ特有のヘッドピースや小物、各メンバーをイメージしたイラスト刺繍など、細部にまでこだわった表現も見どころとなる。

また、自身のアパレルブランド「GOD ONLY KNOWS」も手がける岩田剛典は、「TGC in あいち・なごや 2026」への出演にあたり、愛知県で生産された繊維を使用し、自らプロデュースした衣装でアーティストライブを行うことが決定した。ファッション、音楽、そして地域のものづくりが融合した特別なステージとなる。

EXILE TETSUYAがプロデュース！「LDHダンスワークショップショー」開催

「TGC in あいち・なごや 2026」のサテライトイベントとして、前日2月14日（土）に開催される「AICHI TEXTILE FES. 2026」内の特設ステージにおいて、「LDHダンスワークショップショー」の実施が決定した。

本企画は、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として行われるもので、参加費は無料（事前申込・抽選制）。EXILE TETSUYAの出演も決定している。

当日は、来場する幅広い世代の参加者が一体となり、LDH所属アーティストの楽曲やさまざまな音楽に合わせてダンスを楽しむ内容となる。身体を動かす体験を通じて、SDGs目標「3．すべての人に健康と福祉を」の推進を目指す取り組みとなる予定だ。

応募はこちら：https://form.run/@tgcaichinagoya26-danceworkshopshow

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

夏姫えれな（手羽先センセーション)、松山綺利（手羽先センセーション） 他 ※50音順

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、太田博久（ジャングルポケット）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A、山中柔太朗 他 ※50音順

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

●公式サイト

