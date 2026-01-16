°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST¡ÙÂè3¾ÏOP¼çÂê²Î¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×¤ò2·î25Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥¤¥È¥ò¥«¥·¤Î¡Ö¥ëー¥Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡©¡¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡õµÜÅÄ¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡É¥ê¥ç¥¦¤¬Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST¡Ù¤Î¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ëÂè3¾Ï¡ØDuel Masters LOST ～ËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ～¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à°î¤ì¤ë¥Üー¥«¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«ÇËÌÇÅª¤Ç¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤Ï¡¢1·î25Æü¤ÎÀçÂæ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ7¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¡Ømemory&present¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¦°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë°¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ì±Â²¡¢ÅÚÃå¤Î¿®¶Ä¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ£»¨¤ËÍí¤Þ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÅ²ø¤¿¤Á¤ÈÈ¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ç§¼±¤Ï¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤¢¤ä¤«¤·¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¾¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌ¾Á°¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Î¥¯¥êー¥Á¥ãー¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÁ±°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤¤¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¡¢°Ö¤á¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¢¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇºîÉÊ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
