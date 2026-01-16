BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤¬30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡È¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡É¤Î¥±ー¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª¹õ¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡õ¹¬¤»¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡£¥á¥ó¥Ðー¤â½ËÊ¡
1·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ëー¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥Ðー¥¹¥ÇーÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¥±ー¥¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¸ø¼°¡¢¥¸¥§¥Ëー¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥í¥¼¤¬¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤¢¤²¤¿¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¡¿2025Ç¯¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ
¢£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿JENNIE¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¥Ðー¥¹¥ÇーÆ°²è¸ø³«
¥¸¥§¥Ëー¤Ï¡Öthirtyyyyyy¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥±ー¥¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹¥Ðー¥¹¥ÇーÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤ÎÁõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥¸¥§¥Ëー¡£¡È30¡É¤Î¿ô»ú¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¥±ー¥¤ò¼ê¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¡¢¡ÈCinnamoroll¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥Ã¥×¤¬¾è¤Ã¤¿Çò¼ª¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ç¼¡¡¹¤È¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¸¥§¥Ëー¡£¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤¿¥´ー¥ë¥É¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤Ë²Ð¤¬Åô¤µ¤ì¡¢¥±ー¥¤Ë¾þ¤ë¤È¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Õ¤Ã¡×¤ÈÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¥í¥¦¥½¥¯¤ò¾Ã¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINK¥á¥ó¥Ðー¤â¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¥¸¥§¥Ëー¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¥¸¥§¥Ëー¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢BLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç½ËÊ¡¡£ROSE¡Ê¥í¥¼¡¿¡ÖE¡×¤Ï¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÃ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥¸¥§¥Ëー¤È²á¤´¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖJENNIE¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖWE LOVE YOUUUU¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤â¥¸¥§¥Ëー¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£±Ê±ó¤Ë»ä¤ÎºÇ¹â¤Ë¥¤¥±¤Æ¤ë¿Í¡£º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¯Í·¤Ü¤¦¤Í¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Öº£Æü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤ª¤¦¡×¤È²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¥±ー¥²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢BLACKPINK¤¬1·î16Æü～18Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¡ØBLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYO¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Éー¥à¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£