¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß½¸±Ñ¼Ò¡Û½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¡ª ÎòÂåÌ¾ºî¸·Áª100ÊÁ¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè1ÃÆ
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤è¤ê¡¢½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò100ÊÁ¤ÇºÌ¤ë¡¢ÎòÂåÌ¾ºî¤ò¸·Áª¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè°ìÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù½¸±Ñ¼Ò¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿UT¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
ÎòÂåºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸åÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼î¶Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ç·×Ìó100ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÁÛÁüÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï½¸±Ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç»ï¤è¤ê¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Û
¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù
¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù
¡ØÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡Ù
¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù
¡Ú¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Û
¡ØGANTZ¡Ù
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù
¡Ú¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù¡Û
¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù
°Ê¾å¤ò¸·Áª¤·¡¢·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡ËGege Akutami/SHUEISHA ¡ÊC¡ËP1998-2026 ¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994 ¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada/SHUEISHA ¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA ¡ÊC¡ËHiroya Oku/SHUEISHA ¡ÊC¡ËSatoru Noda/SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara/SHUEISHA ¡ÊC¡ËYoichi Takahashi ¡ÊC¡ËYudetamago/Shueisha
¡ù½¸±Ñ¼Ò¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿UT¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
ÎòÂåºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸åÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼î¶Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï½¸±Ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç»ï¤è¤ê¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Û
¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù
¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù
¡ØÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡Ù
¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù
¡Ú¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Û
¡ØGANTZ¡Ù
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù
¡Ú¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù¡Û
¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù
°Ê¾å¤ò¸·Áª¤·¡¢·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡ËGege Akutami/SHUEISHA ¡ÊC¡ËP1998-2026 ¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994 ¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada/SHUEISHA ¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA ¡ÊC¡ËHiroya Oku/SHUEISHA ¡ÊC¡ËSatoru Noda/SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara/SHUEISHA ¡ÊC¡ËYoichi Takahashi ¡ÊC¡ËYudetamago/Shueisha