¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¹âµé¼Ö!?¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¡È²øÊª¥»¥À¥ó¡É¤¬À¨¤¹¤®¤¿¡ª¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹LS¡ß¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×°ìÈÌÆ»¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆü¤â
¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡ÖV8¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¡ª °ãÏÂ´¶¥¼¥í¤Î´éÌÌ°Ü¿¢
¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¥»¥À¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©¡×¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÌÑÁÛ¤ò¡¢¶Ã°Û¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤¿1Âæ¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®!!¡ÛÂçÃíÌÜ¤Ê¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡×¼ÖÆâ¤ä¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡½ÐÅ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÎÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡ÊNATS¡Ë¤Ç¡¢¡ÖNATS VELLFIRE SEDAN¡Ê¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢2011Ç¯¼°¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS460¡×¡£ÇÓµ¤ÎÌ4600cc¤ÎV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤àºÇ¹âµé¥»¥À¥ó¤Ë¡¢¸½¹Ô40·Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤ë¥»¥À¥ó¤ÎLS¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Î¡Ö¸ü¤ß¡×¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î½ãÀµ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¾å²¼¤ËÊ¬³ä¤·¡¢Ãæ±ûÉôÊ¬¤òÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤µ¤òÌó3Ê¬¤Î1¤ËÃ»½Ì¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥á¥Ã¥¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î°Õ¾¢¤òÊø¤µ¤º¤ËLS¤Î¹ü³Ê¤Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍÊ¤¹¤ëÀ®·Áµ»½Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½ºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×4¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥»¥À¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï²¦Æ»¤Î¡ÖVIP¥«¡¼¡×¤òÄÉµá¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ÖÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖWORK LS ADAMAS¡×¤Î21¥¤¥ó¥Á¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤â¶Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ÏËÜ²È¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²÷Å¬À¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼«ºî¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿åÃæ²Ö¡×¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä³¥»®¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤È¹âµé´¶¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¸¼¨Êª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NATS¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¸¡¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸øÆ»¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÇÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£