¥Þ¥Þ¤Î¤Ò¤¶¤ÇÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¥Í¥³¢ª¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡ÄÌåÀäµé¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡ØÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡Ö´Å¤¨¤óË·¾·³¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢4.8Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥Þ¥Þ¤Î¤Ò¤¶¤ÇÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¥Í¥³¢ª¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡ÄÌåÀäµé¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡ØÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
º£Æü¤â¤³¤ì
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ömeru¡×¤µ¤ó¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿°¦Ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌÏÍÍ¡£¤â¤³¤â¤³¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¡£ÌµËÉÈ÷¤Ë¤ªÊ¢¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤ä¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ç¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£Êú¤Ã¤³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´Å¤¨¤óË·Ç¤Á¤ã¤ó¤ËXÌ±¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤£¡×¡Ö¤â¤³¤â¤³¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¹¬¤»¤Í¡×¡Ö´Å¤¨¤óË·¾·³¡×¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌþ¤·Ã´Åö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢´Å¤¨¤óË·Ç¤Á¤ã¤ó¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömeru¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömeru¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£