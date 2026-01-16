¤³¤ì¤¬¥»¥ì¥Ö¤Î¾¡¤ÁÊý¤À¡ª¹õÂôºé¡¢¿ÆÄ·Ëþ¥Ä¥â¤Ê¤ÉÂçÊª¼êÏ¢È¯¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ ¥Á¡¼¥à¤Ïº£´ü½é¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¥×¥é¥¹°è¤Ë/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤ì¤¬¥»¥ì¥Ö¤Î¾¡¤ÁÊý¤À¡£TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬1·î15Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6ËüÅÀÂæ¤ËÇ÷¤ëÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ÇÇòÀ±¡£º£´ü½é¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÂôºé¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÄÌçÁ°º®°ì¿§¤Ë¾×·â
Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¹õÂô¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì3¶É1ËÜ¾ì¤Þ¤ÇÃÝÆâ¤¬1²ó¡¢°ËÃ£¤¬1²ó¡¢¹õÂô¤¬2²ó¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â·èÄêÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡Âç¤¤¯»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÅì3¶É2ËÜ¾ì¡£¹õÂô¤¬ÂçÊª¼ê¤ò6½ä¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ç®·ì¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥é¥¹Ç×¤Ç¹õÂô¤Ï»°Ëü¤ò°ú¤¡¢°ÂÌÜ¤Ê¤¬¤é¥Ä¥â¡¦Ãæ¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ1¤Î18000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ÈÆÃÂç²ÃÅÀ¤Ç°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¹õÂô¤ÏÅì4¶É¤Ç°ËÃ£¤«¤é8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¡¢Æî2¶É¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦»°¿§Æ±½ç¤Ç8000ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢6ËüÅÀ¤ËÇ÷¤ëÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥»¥ì¥Ö¤é¤·¤¤ÇòÀ±¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¾î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤±¡¼¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ïº£´ü½é¤Î3Ï¢¾¡¡£¹õÂô¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬º£Æü¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤ª·»¤µ¤óÃ£¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï53.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥×¥é¥¹°è¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¹õÂô¤ÏÇï¼ê¤·¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¿É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»þ´ü¤È¿É¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤Ë¡¢4¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍëÅÅ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¹±Îã¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖRMO¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5Ëü9700ÅÀ/¡Ü79.7
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü7600ÅÀ/¡Ü2.4
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü2500ÅÀ/¢¥27.5
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü200ÅÀ/¢¥49.2
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë