¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×ã¸±¡Ä¾ºÈ¡¢ÀïÆ®Ãæ¤ËÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë»ÅÁð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î11Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Îã¸±¡Ä¾ºÈ¡Ê¤¼¤ó¤¤¤ó¤Ê¤ª¤ä¡Ë¤¬ÀïÆ®Ãæ¤ËÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë»ÅÁð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²è¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î´°·ë¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºß¤âÀ©ºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3´ü¡Ø»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬ÀèÆü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¦MAPPA¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÏÃÂê¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬¿ôÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¹½¿Þ¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ã¸±¡Ä¾ºÈ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¥¯¥»¤Î¶¯¤¤À³Ê¤ò»ý¤ÄÈà¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÍ·º´¹ÀÆó¤¬±é¤¸¡¢½Ñ¼°¡ØÅê¼Í¼öË¡¡Ù¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Ì¡²è°Ê¾å¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎã¤¬¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍ¾Íµå¿¡¹¤ÇÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë»ÅÁð¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¾ºÈ¤Ï¼ö½Ñ³¦¸æ»°²È¤Î°ì¤Ä¡¦ã¸±¡²È¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¡ØßÛ¡Ê¤Ø¤¤¡Ë¡ÙÅö¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡¢ã¸±¡Ä¾Èû¿Í¡Ê¤¼¤ó¤¤¤ó¤Ê¤ª¤Ó¤È¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£³°¸«¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÐþËý¤Ç²£Ë½¡¢ÌÜ¾å¤Î¼Ô¤ò·É¤ï¤º¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÌµÎé¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤òÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä¾ºÈ¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÏ¢ºÜÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3²ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ÇÂè6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¼·³¤·ú¿Í¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¤±¤ó¤È¡Ë¤ò¤â¾å²ó¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø°¤¤ÃË¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÄ¾Èû¿Í¤Î»à¸å¡¢ÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼¡´üÅö¼ç¤ÎºÂ¤¬Éú¹õ·Ã¡Ê¤Õ¤·¤°¤í¤á¤°¤ß¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾ºÈ¤ÏÅö¼ç¤ÎÃÏ°Ì¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Ë½ÂÃ«¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Éú¹õ¤òËõ»¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸×¾óÍª¿Î¡Ê¤¤¤¿¤É¤ê¤æ¤¦¤¸¡Ë¤ÈÄ±Áê¡Ê¤Á¤ç¤¦¤½¤¦¡Ë¤ËÁø¶ø¤·¡¢Ä¾ºÈ¤Ï½Ñ¼°¡ØÅê¼Í¼öË¡¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¸òÀï¤¹¤ë¡£¡ØÅê¼Í¼öË¡¡Ù¤È¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤é¤«¤¸¤áÆ¬¤ÎÃæ¤Ç1ÉÃ´Ö¤ÎÆ°¤¤ò24¤Î½Ö´Ö¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ç¸åÄÉ¤¤¡Ê¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë¤¹¤ë¡Ù½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£½é¸«¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤¬¡¢Ä¾ºÈ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢1ÂÐ2¤Î¾õ¶·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ÈÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢ÀïÆ®Ãæ¤ËÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°¤¤ò»öÁ°¤ËÇ¾Æâ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤Î»ÅÁð¤ÏÁê¼ê¤ò´°Á´¤Ë¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä¾ºÈ¤ÎÂºÂç¤ÇËµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÂÖÅÙ¤¬¤³¤Î±é½Ð¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤³¤«³ê·Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÍ·º´¤Î±éµ»¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¤Ï¡ØUnleash The Avatar¡Ù¤À¤È¶«¤ÖÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥¤¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬ÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥²¡¼¥àÀ¤äµ»½ÑÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Å¨¤È¤ÎÀïÆ®Ãæ¤ËÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÆ°ºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµóÆ°¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦µÜºê±Ñ¹â»á¤Ë¤Ï°ìÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¡Ù¤È¤Þ¤ÇÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ø»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤Ï·è¤·¤Æ´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÊ£»¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡Ø»àÌÇ²óÞâ¡Ù¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¿Ø¤¬¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤ËÂçÎÌ¤ÎÊ¸»ú¤òµÍ¤á¹þ¤à·Á¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢±é½Ð¤äÊª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë