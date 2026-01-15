°ÜÀÒÊóÆ»¤â¡Ä¡Ä¡¡º£Åß¤ÎB¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÂàÃÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍèµ¨¸Â¤ê
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Îµî½¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2020Ç¯¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉÔÆ°¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£
º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ø¼°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ5¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Î¤À¤¬¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢¥³¡¼¥Á¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬ÂàÃÄ¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¤¬º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤À¡£Æ±Áª¼ê¤Ï°ú¤Â³¤¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¡£1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍèµ¨¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£