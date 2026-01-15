¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHUAWEI FreeClip 2¡×¤ò»î¤¹¡ªÁõÃå´¶¤È²»¼Á¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
¼ª¤Ë·ê¤ò³«¤±¤º¤Ë¼ª¤¿¤Ö¤äÆð¹üÉôÊ¬¤Ë¶´¤ß¹þ¤ó¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆHuawei Techologies¡Ê°Ê²¼¡¢Huawei¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë²Ú°Ùµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHUAWEI FreeClip¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¡¢·ÚÎÌ¤ÊÁõÃå´¶¡¢º¸±¦¼«Æ°Ç§¼±¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È²»¼Á¤ÎÎ¾Êý¤ÇËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç400ËüÂæ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ê¥ï¡¼¥É¤ÎHUAWEI FreeClip 2¤Ï2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎHUAWEI FreeClip 2¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢HUAWEI FreeClip 2¤Ï¡ÖSHIBUYA TSUTAYA¡×¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Î4³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖGREEN FUNDING¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¥Ö¡¼¥¹¤ä¡ÖÄÕ²°²ÈÅÅ¡Ü¡×¡ÊÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå´¶¡¦·ÚÎÌ²½¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¶¯²½¤µ¤ì¤¿HUAWEI FreeClip 2¤Î¥¤¥ä¥Û¥óÉôÊ¬
HUAWEI FreeClip 2¤Ï¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢HUAWEI FreeClip¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·Á¾õµ²±¹ç¶â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿C-bridge Design¡ÊC¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ë³°Â¦¤ÎÁÇºà¤ò±ÕÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÆÀ¤¬Á°µ¡¼ïÈæ¤ÇÌó25¡ó¸þ¾å¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃå¤±¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿È©¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÄù¤áÉÕ¤±¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¼«ÂÎ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÒ¼ª¤Î¼ÁÎÌ¤¬Á°µ¡¼ï¤ÎÌó5.6g¤«¤éÌó5.1g¤È·ÚÎÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼Ò³«È¯¥Ç¥å¥¢¥ë¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç²»ÎÌ¤¬Ìó2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Äã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤Ç¤è¤êÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ÖHUAWEI Audio Connect¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖHUAWEI AI Life¡×¤Ç³Æ¼ïÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²»¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¡×¤Ë¤Æ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë¤ÆºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HUAWEI Audio Connect¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¡×
¤Þ¤¿µÕ²»ÇÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»ÇÈ¤ò¹ªÌ¯¤ËµÕ²»ÇÈ¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤¬¤é¤â¤Û¤Ü²»Ï³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤éÅ¬±þ²»ÎÌµ¡Ç½¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»ÎÌ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÄÌÏÃ¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼ÄÌÏÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥Ó¡¼¥ó¥ºÉôÊ¬¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÁàºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢²»ÎÌÄ´À°¤ä¶ÊÁ÷¤ê¤¬Áàºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2²ó¤Þ¤¿¤Ï3²ó¥¿¥Ã¥×¡Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Ó¡¼¥ó¥º¡¢C-bridge¡Ë¤Ë¤ÆÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÁõÃå¸¡½Ð¡¢º¸±¦¤Î¼«Æ°ÀÚ´¹¤¨¤ÎÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
HUAWEI Audio Connect¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¡×
HUAWEI Audio Connect¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê²èÌÌ
ÅÅÃÓ»ý¤Á¤Ï1²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÄ¹9»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇºÇÂç38»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç3»þ´Ö²»³ÚºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤Ï¡¢Á°µ¡¼ï¤ÎIP54½àµò¤Ë¤è¤ëÀ¸³èËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿ËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¤ÎIP57½àµò¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤âIP54¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Bluetooth¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç2Âæ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÆ±»þÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤Ï¥Ç¥Ë¥àÉ÷¤Î¼Á´¶¤Ç³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»ØÌæ¤ä±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á°µ¡¼ï¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤¬Âå¤ï¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¼ýÇ¼¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¼ýÇ¼ÊýË¡
HUAWEI FreeClip 2¤ò¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢²»¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿HUAWEI FreeClip¤âÁõÃå´¶¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢HUAWEI FreeClip 2¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£²»Ï³¤ì¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢º¸±¦¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Êµ¡¼ï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
|À½ÉÊÌ¾
|HUAWEI FreeClip 2
|·¿ÈÖ
|DOVE-T00
|·Á¾õ
|¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿
|¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
|10.8mm¥Ç¥å¥¢¥ë¿¶Æ°ÈÇ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
|¥³¡¼¥Ç¥£¥Ã¥¯
|SBC¡¢AAC¡¢L2HC
|ÄÌ¿®µ¬³Ê
|Bluetooth 6.0
|¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼
|ÂÐ±þ
|ÄÌÏÃ¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó
|¼«Æ°²»ÎÌÄ´À°¡¢AIÄÌÏÃ¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢2¥Þ¥¤¥¯¡Ü¹üÅÁÆ³VPU¥Þ¥¤¥¯
|¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
|¥¿¥Ã¥×¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¡¢¥¹¥ï¥¤¥×
|ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð
|⚪︎¡ÊIPX7¡Ë¡¿⚪︎¡ÊIP5X¡Ë
|¥¤¥ä¥Û¥ó¼ÁÎÌ
|Ìó5.1g
|¥¤¥ä¥Û¥ó¥µ¥¤¥º
|Ìó25.4¡ß26.7¡ß18.8mm
|½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º
|Ìó50.0¡ß49.6¡ß25.0mm
|ÉÕÂ°ÉÊ
|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡¢ÊÝ¾Ú¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
µ»ö¼¹É®¡§°ËÆ£¹À°ì
