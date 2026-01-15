ÆîÅ×»Ô¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡ºÆÊÔ¡¡¡Ö°ÂÄê·Ð±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡×µÄ²ñ¤ËÍý²òµá¤á¤ë
ÆîÅ×»Ô¤Î2¤Ä¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤Îº£¸å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿»ÔµÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç»ÔÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤â¡¢Î¾ÉÂ±¡¤Î»ñ¶â¤¬Äì¤òÆÍ¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ½¸Ìó¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÂ±¡ºÆÊÔ¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç»ÔÂ¦¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ð¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÈÃæ±ûÉÂ±¡¤Î»ñ¶â»Ä¹â¤¬¡¢°ÂÄê·Ð±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿å½à¤Ë´Ù¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ËµÞÀ´ü°åÎÅ¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤È¤·¤¿Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤ä»³Â¼ÃÏ°è¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Î°Ý»ý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡ÖµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿ÇÎÅ²Ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾Íè¤Î°å»Õ³ÎÊÝ¤ä¼ê½Ñ¸å¤Î´µ¼Ô´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ï¼¡²ó¤Î²ñ¹ç¤«¤é¡¢ºÆÊÔ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¥Æー¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£