»°É©¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤Ï»þÃ»Ä´Íý¤äÀáÌó¡¢ÀáÅÅ¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ê¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡¡»°É©ÅÅµ¡¤Ï1·î8Æü¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖMZ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÎäÅà¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖWZ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¡ÖÃæ¤À¤±¤Ò¤í¤Ó¤íÂçÍÆÎÌ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹ÝÈÄÌÌºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÌîºÚ¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖJM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÎäÅà¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖJW¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯É½¡£ÌîºÚ¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¥¿¥¤¥×¤Ï1·î23Æü¡¢ÎäÅà¼¼¤¬¿¿¤óÃæ¥¿¥¤¥×¤Ï2·î6Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¶¦ÄÌµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤È¡¢¿·ÀáÅÅµ¡Ç½¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Eco¡×¤òÅëºÜ¡£¿·µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Ä´ÍýÊýË¡¤ÎÄó°Æ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡»°É©ÅÅµ¡¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤·¤ÆÎäÅà¤·¤¿ÌîºÚ¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ËºÕ¤¤¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä´ÍýÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÕ¤¯ÌîºÚ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÌîºÚßÖ¤á¡¢¾¯¤·ºÕ¤±¤Ð¤È¤ó¤Ú¤¤¾Æ¤¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æñ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡¡ÎäÅà¤·¤¿ÌîºÚ¤ò¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËºÕ¤±¤ë¤Î¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¹ÅçÂç³Ø¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤«¤é³«È¯¤·¤¿µ¡Ç½¡£ÎäÅà¤·¤¿ÌîºÚ¤òºÕ¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤È¸¶Íý¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ë¤Ï¡¢ºÙË¦¤ÈºÙË¦¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ö¥Ú¥¯¥Á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹âÊ¬»ÒÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎäÅà¤è¤ê¤âÄã²¹¤ÇÎä¤ä¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥¯¥Á¥ó¤¬¡Ö¥¬¥é¥¹²½¡×¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥¥Ñ¥¤È¼ê¤ÇºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä´Íý¤ÎÅÔÅÙ¤ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢»þÃ»Ä´Íý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¤¹¤ë¤Î¤ÇÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬¿¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢°Â¤¤»þ¤ËÌîºÚ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤Î¤ÇÎäÅàÌîºÚ¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡£
¡¡ÂÞ¤Ë¾®Ê¬¤±¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤â¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬¿¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ÈÀÚ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡×¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤Î¾åÃÊ¤äÃæÃÊ¡¢²¼ÃÊ¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÏÎäÅà¼¼¤Î¾åÃÊ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í¾·×¤Ê¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌîºÚ¤òºÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤ÏÎäÅà¼¼¤ÇÌó8»þ´ÖÊÝÂ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅà¤ÎÂÐ¾ÝÌîºÚ¤¬ÍÕÊª¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä¾®¾¾ºÚ¡¢¥ª¥¯¥é¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î6¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ëÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤ÅÀ¤À¤¬¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Ï½¾Íè¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤ÈºÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ç¤âºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â±é¤Ç¤Ï¡¢Nadia Artist¤ÇÎÁÍý²È¤ÎÀ¾²¬Ëã±û¤µ¤ó¤¬¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ëñ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤ÇÂÞ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºÙ¤«¤¤¥µ¥¤¥º¤ËºÕ¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Æù¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥Ë¥é¤Ê¤Éñ²¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÂçÍÕ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÞ¤ò¼ê¤ÇÙæ¤à¤À¤±¤Çñ²¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö²Æ¾ì¤Ê¤Éñ²¤¬¤À¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¤Ê¤é¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Îä¤¿¤¤¤Î¤Çñ²¤¬¤À¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿©´¶¤â¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾²¬¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂÞ¤ÎÀèÃ¼¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ëñ»Ò¤ÎÈé¤Ëñ²¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÈé¤Î¼þ°Ï¤ò¿å¤Ç¼¾¤é¤»¤Æ¡¢ñ²¤òÊñ¤ß¹þ¤á¤Ðñ»Ò¤Î¶ñºà¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ñ»Ò¤ò¾Æ¤¯ºÝ¤â¡¢»°É©¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç²ÐÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Îñ»Ò¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÊñÃú¤ò»È¤ï¤º¡¢ÌîºÚ¤òºÕ¤¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¿·ÀáÅÅµ¡Ç½¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Eco¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½É¹¼¼¤Î±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤Æ¡¢Îä¤ä¤·¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¤ÆÀáÅÅ±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÉô²°ÊÌ¤ª¤Þ¤«¤»¥¨¥³¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Eco¡×¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Ç¡¢Ìó15¡Á20¡ó¤ÎÀáÅÅ±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°É©¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Åßµ¨¤ËÀ½É¹¼¼¤ò»È¤¦²ó¿ô¤¬1²ó°Ê²¼¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬5³äÄ¶¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Åß¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÀ½É¹¼¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¥¨¥³±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡»°É©¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÉô²°¤´¤È¤Ë²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÎä¤ä¤¹¡ÖÁ´¼¼ÆÈÎ©¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÉô²°¤´¤È¤ËÀáÅÅ±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Eco¡×¤Ï¡¢»°É©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤¬¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡ÖÌîºÚ¼¼¿¿¤óÃæ¥¿¥¤¥×¡×¤ÇÍÆÎÌ602L¤Î¡ÖMR-MZ60N¡×¤¬40Ëü6890±ßÁ°¸å¡¢540L¤Î¡ÖMR-MZ54N¡×¤¬37Ëü4220±ßÁ°¸å¡¢485L¤Î¡ÖMR-MZ49N¡×¤¬35Ëü2440±ßÁ°¸å¡¢451L¤Î¡ÖMR-MD45N¡×¤¬29Ëü7000±ßÁ°¸å¡¢540L¤Î¡ÖMR-JM54N¡×¤¬35Ëü2440±ßÁ°¸å¡¢485L¤Î¡ÖMR-JM49N¡×¤¬32Ëü9670±ßÁ°¸å¡£
¡¡¡ÖÎäÅà¼¼¿¿¤óÃæ¥¿¥¤¥×¡×¤Ç608L¤Î¡ÖMR-WZ61N¡×¤¬38Ëü5110±ßÁ°¸å¡¢547L¤Î¡ÖMR-WZ55N¡×¤¬35Ëü2440±ßÁ°¸å¡¢495L¤Î¡ÖMR-WZ50N¡×¤¬32Ëü9670±ßÁ°¸å¡¢700L¤Î¡ÖMR-WXD70N¡×¤¬42Ëü8670±ßÁ°¸å¡¢470L¤Î¡ÖMR-WXD47LN¡×¤¬30Ëü7890±ßÁ°¸å¡¢455L¤Î¡ÖMR-BD46N¡×¤¬27Ëü5220±ßÁ°¸å¡¢547L¤Î¡ÖMR-JW55N¡×¤¬32Ëü9670±ßÁ°¸å¡¢495L¤Î¡ÖMR-JW50N¡×¤¬30Ëü7890±ßÁ°¸å¡£¡ÊBCN¡¦ºÙÅÄ Î©·½»Ö¡Ë
¡ü¥Ñ¥¥Ñ¥¤ÈÌîºÚ¤òºÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡ü¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦VÎäÅà¡Ü¡×¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üñ»Ò¤â¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë
¡ü¡Ö¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¦Eco¡×¤ÇÀ½É¹¼¼¤ò¸¤¯ÀáÅÅ
