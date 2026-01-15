¡ÖVYM¤Ë1300ËüÅê»ñ¤·¤¿¤é6Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡×»ñ»º±¿ÍÑYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤¹¹âÇÛÅöETFÅê»ñ¤Î¸½¼Â
»ñ»º±¿ÍÑYouTuber¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBANK ACADEMY / ¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¾×·â¡ÛÊÆ¹âÇÛÅöETF¤ÎVYM¤Ë1,300ËüÅê»ñ¢ª6Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤¯¤éÁý¤¨¤¿¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿Íµ¤¤ÎÊÆ¹ñ¹âÇÛÅöETF¡ÖVYM¡×¤Ë1,300Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ñ»º¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦6Ç¯´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¹âÇÛÅöETF¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëVYM¤Ë2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¡¢ËÍ¤Ï1,300Ëü¤òÅê»ñ¤·¤Æ¡¢6Ç¯¸å¤Îº£¤Ï2,910Ëü¤È2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤òÀè¤ËÄó¼¨¡£¸µËÜ1,300Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤¬¡¢Ìó6Ç¯´Ö¤ÇÉ¾²Á³Û2,910Ëü±ß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢É¾²ÁÂ»±×¤Ï¥×¥é¥¹1,615Ëü±ß¡Ê+124.75%¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤È¶¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢VYM¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÀÇ°ú¸å¤ÇÇ¯´Ö48Ëü±ß¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤ÎÌÌ¤Ç¤âÃå¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£VYM¤¬15Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Öº£¸å¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌã¤¨¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄ¹´üÊÝÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¿Íµ¤¤Î¹âÇÛÅöETF¡ÖSCHD¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢VYM¤Ï¹½À®ÌÃÊÁ¿ô¤¬500°Ê¾å¤ÈÉý¹¤¤Ê¬»¶Åê»ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Ïº£¸å¤â±Êµ×ÊÝÍ¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼ÂÀÓ¸ø³«¤Ï¡¢¹âÇÛÅöÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
