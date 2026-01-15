¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à(C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¤Îµå¾ì¡¢³«»Ï»þ´ÖÆþ¤ê¾ÜºÙÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡³«ËëÀï¤Ï3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡ÝÀ¾Éð¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à/18»þ30Ê¬¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ý³ÚÅ·¡Êµþ¥»¥éDÂçºå/18»þ30Ê¬¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à/18»þ30Ê¬¡Ë¤Î3¥«¡¼¥É¤¤¤º¤ì¤â¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬10·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£