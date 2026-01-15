JAPANNEXT¤è¤ê¡¢¥²¥ªÀìÇä200HzÂÐ±þ¥Õ¥ëHD¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬1·î15ÆüÅÐ¾ì¡£23.8/27¥¤¥ó¥Á¤Î2µ¡¼ï
¡¡JAPANNEXT¤Ï¡¢¥²¥ª¸ÂÄê¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー2µ¡¼ï¤ò1·î15Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥²¥ªÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¡ÖJN-IPS238G200FHD¡×¤¬18,678±ß¡¢¡ÖJN-IPS27G200FHD¡×¤¬21,978±ß¡£
¡¡¥²¥ª¸ÂÄê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢200Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë²òÁüÅÙ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£¤½¤ì¤¾¤ì23.8¥¤¥ó¥Á/27¥¤¥ó¥Á¤ÎIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PS5¤È¤Î¥Õ¥ëHD¡§120HzÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¤Ç¤â¤è¤ê¹âÀººÙ¤Ë¡¢¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ê¥²ー¥àÉ½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2¡Ê200Hz¡Ë¡¢DisplayPort 1.4¡ß1¡Ê200Hz¡Ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥²ー¥àµ¡¤äPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¡£
ÈÎÇä¾ðÊó
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¥ª¥·¥ç¥Ã¥×806Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥²¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨¼è¤ê°·¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§¥²¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ 1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë/Å¹Æ¬ÈÎÇä 1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
À½Â¤¸µ¡§JAPANNEXT
ÈÎÇä¸µ¡§¥²¥ª¥¹¥È¥¢
23.8¥¤¥ó¥Á 200Hz ¥¹¥Ôー¥«ーÉÕ¤ ¥Õ¥ëHD¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÊJN-IPS238G200FHD¡Ë
·¿ÈÖ¡§JN-IPS238G200FHD
ÈÎÇä²Á³Ê¡§18,678±ß
200Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡¢1ms(GTG/MPRT)¤Î±þÅúÂ®ÅÙ
¡¡200Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤È1ms¡ÊGTG:OD»þ/MPRT¡Ë¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀººÙ¤Ç³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£FPS¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥²ー¥à¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨MPRT 1ms¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È100Hz°Ê¾å¤ÇÍ¸ú
sRGB:100%¡¢DCI-P3:91%¤Î¹¿§°è
¡¡ºÇÂçµ±ÅÙ300cd/m2¡¢sRGB:100%¡¢DCI-P3:91%¤Î¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£HDR¡Ê¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤â°Å¤¤ÉôÊ¬¤â¤¯¤Ã¤¤êÉ½¸½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§
¡¡75¡ß75mm¤ÎVESA¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¡¢ÊÌÇä¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤ä¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Ø¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£2W¡ß2¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¡£2Ç¯´Ö¤Î¥áー¥«ーÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ËHDMI¥±ー¥Ö¥ë¡¢DisplayPort¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÆ±º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ú¥â¥Ë¥¿ー¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¥µ¥¤¥º¡Û
23.8¥¤¥ó¥Á
¡Ú±Õ¾½»ÅÍÍ¡Û
¥Ñ¥Í¥ë¼ïÎà¡§IPS(AAS)¥Ñ¥Í¥ë
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡§E-LED
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¡§1000:1
»ëÌî³Ñ¡§¾å²¼178ÅÙ/º¸±¦178ÅÙ
²èÁÇ¥Ô¥Ã¥Á¡§0.274mm(H)¡ß0.274mm (V)
²òÁüÅÙ¡§1,920¡ß1,080
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡§200Hz
µ±ÅÙ¡§300cd/m2
¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êー¡§ÅëºÜ
¡ÚÆþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡Û
HDMI 2.0¡ß2 (200Hz)
DisplayPort 1.4¡ß1 (200Hz)
¥ªー¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ¡ß1
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー¡Û
2W¡ß2
¡Ú¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û
»ÈÍÑ»þ¡§ºÇÂç34W¡¢ÄÌ¾ï15W¡¢¾Ê¥¨¥Í8W
¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤»þ¡§1W
¡Ú»ÈÍÑ´Ä¶¾ò·ï¡Û
²¹ÅÙ¡§0¡î～45¡î
¼¾ÅÙ¡§30%～90%
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡Û
412¡ß539¡ß183mm¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹Ô¡Ë(¥¹¥¿¥ó¥ÉÉý237mm)
¡ÚÀ½ÉÊ½ÅÎÌ¡Û
Ìó2.9Kg
¡ÚAC¥Ñ¥ïー¥ì¥ó¥¸¡Û
AC 100-240V (50/60Hz) To DC 12V/3A
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢ÊÝ¾Ú½ñ
¢¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¢¢JAPANNEXT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
27¥¤¥ó¥Á 200Hz ¥¹¥Ôー¥«ーÉÕ¤ ¥Õ¥ëHD¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー(JN-IPS27G200FHD)
·¿ÈÖ¡§JN-IPS27G200FHD
ÈÎÇä²Á³Ê¡§21,978±ß
200Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡¢1ms(MPRT)¤Î±þÅúÂ®ÅÙ
¡¡200Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤È1ms¡ÊMPRT¡Ë¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀººÙ¤Ç³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£FPS¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥²ー¥à¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨MPRT 1ms¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È100Hz°Ê¾å¤ÇÍ¸ú
sRGB:100%¡¢DCI-P3:95%¤Î¹¿§°è
¡¡ºÇÂçµ±ÅÙ300cd/m2¡¢sRGB:100%¡¢DCI-P3:95%¤Î¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£HDR¡Ê¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤â°Å¤¤ÉôÊ¬¤â¤¯¤Ã¤¤êÉ½¸½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§
¡¡100¡ß100mm¤ÎVESA¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¡£ÊÌÇä¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤ä¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Ø¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£2W¡ß2¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¡£2Ç¯´Ö¤Î¥áー¥«ーÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ËHDMI¥±ー¥Ö¥ë¡¢DisplayPort¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÆ±º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ú¥â¥Ë¥¿ー¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¥µ¥¤¥º¡Û
27¥¤¥ó¥Á
¡Ú±Õ¾½»ÅÍÍ¡Û
¥Ñ¥Í¥ë¼ïÎà¡§IPS(FFS)¥Ñ¥Í¥ë
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡§E-LED
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¡§1000:1
»ëÌî³Ñ¡§¾å²¼178ÅÙ/º¸±¦178ÅÙ
²èÁÇ¥Ô¥Ã¥Á¡§0.311mm(H)¡ß0.311mm (V)
²òÁüÅÙ¡§1,920¡ß1,080
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡§200Hz
µ±ÅÙ¡§300cd/m2
¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êー¡§ÅëºÜ
¡ÚÆþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡Û
HDMI 2.0¡ß2 (200Hz)
DisplayPort 1.4¡ß1 (200Hz)
¥ªー¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ¡ß1
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー¡Û
2W¡ß2
¡Ú¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Û
»ÈÍÑ»þ¡§ºÇÂç21W¡¢ÄÌ¾ï18W¡¢¾Ê¥¨¥Í9W
¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤»þ¡§1W
¡Ú»ÈÍÑ´Ä¶¾ò·ï¡Û
²¹ÅÙ¡§0¡î～45¡î
¼¾ÅÙ¡§30%～90%
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡Û
455¡ß614¡ß195mm¡Ê¹â¤µ¡ßÉý¡ß±ü¹Ô¡Ë(¥¹¥¿¥ó¥ÉÉý235mm)
¡ÚÀ½ÉÊ½ÅÎÌ¡Û
Ìó3.9Kg
¡ÚAC¥Ñ¥ïー¥ì¥ó¥¸¡Û
AC 100-240V (50/60Hz) To DC 12V/4A
ÉÕÂ°ÉÊ ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢ÊÝ¾Ú½ñ
¢¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¢¢JAPANNEXT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸