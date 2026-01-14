¡Ö20ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤¬·Þ¤¨¤¿¡È¤Ï¤¿¤Á¤Î¤ª½Ë¤¤¡É ¤ËÊì¤Ï
¡¡¤¿¤ó¤ÎµÛ°ú¤Ê¤É°åÎÅÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½Ë¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿²æ¤¬»Ò¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ä¿¦°÷¤ÎÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ìÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÅÄ¾»¹¨¤µ¤ó¡£À¸¸å2¤«·î¤Î¤³¤íÇ¾À¤Þ¤Ò¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÆüÃæ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ä¤¿¤ó¤ÎµÛ°ú¡¢°ß¤í¤¦¤«¤é¤Î±ÉÍÜ¤ÎÃíÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤ÎÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¤¹¤°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦µîÇ¯¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö24»þ´Ö¤Û¤Ü¿²¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëµ¯¤¤ì¤é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·É½¾ð¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡²¿ÅÙ¤âÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¡£Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ï¤¿¤Á¤ÎÍøÍÑ¼ÔÂåÉ½¡¦ÊÒÊ¿ÚßÀ®¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¼é¤é¤ì»Ù¤¨¤é¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼°¤Ç¤ÏÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊì¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î20Ç¯¤Î´Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ñÀ×¤Ï¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤ËÍøÍÑ¼Ô¤È¿¦°÷¤«¤é²¹¤«¤¤²Î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊì¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î»Ò¤âËÜÅö¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ³ØÀ¸À¸³è¤â³Ú¤·¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤Æº£¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢20Ç¯¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢²æ¤Ê¤¬¤é¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡×
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£