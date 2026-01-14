¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡ÙÂè14ÏÃ¡¡¡Ö¤¤¤ë¤Ù¤¤Ð¤·¤ç¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡Ù¡¢Âè14ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤Ï¡¢¡Øæá¤Î·Á¡Ù¤ÎÂçº£ÎÉ»þ¤¬Â£¤ë¡¢ÉÔ»à¿È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥·¤Î±Ê±ó¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£¸¶ºî¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê27¹æ¡Ë¤ÇÆ²¡¹´°·ë¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Ã±¹ÔËÜºÇ½ª25´¬¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¸á¸å11:45 ¤«¤éÊüÁ÷¡£
Âè14ÏÃ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã#14¡Ö¤¤¤ë¤Ù¤¤Ð¤·¤ç¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÂÇÅÝ¥Î¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¥Õ¥·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë²È¤ËÌá¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤È°Û¤Ê¤ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤³¤«¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥Õ¥·¤Ï¥°¡¼¥°¡¼¤«¤é¸Î¶¿¥¿¥¯¥Ê¥Ï¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£
¡ä¡ä¡äÂè14ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÂçº£ÎÉ»þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø£Ó£³À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤Ï¡¢¡Øæá¤Î·Á¡Ù¤ÎÂçº£ÎÉ»þ¤¬Â£¤ë¡¢ÉÔ»à¿È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥·¤Î±Ê±ó¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£¸¶ºî¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê27¹æ¡Ë¤ÇÆ²¡¹´°·ë¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Ã±¹ÔËÜºÇ½ª25´¬¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¸á¸å11:45 ¤«¤éÊüÁ÷¡£
¡ã#14¡Ö¤¤¤ë¤Ù¤¤Ð¤·¤ç¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÂÇÅÝ¥Î¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¥Õ¥·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë²È¤ËÌá¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤È°Û¤Ê¤ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤³¤«¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥Õ¥·¤Ï¥°¡¼¥°¡¼¤«¤é¸Î¶¿¥¿¥¯¥Ê¥Ï¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£
¡ä¡ä¡äÂè14ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÂçº£ÎÉ»þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø£Ó£³À½ºî°Ñ°÷²ñ