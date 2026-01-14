この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「プーチンとマドゥロ大統領は似てる！？捕まってベネズエラの国民が喜んだ！？」と題する動画を公開。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の経歴や同国の惨状について解説し、ロシアのプーチン大統領との意外な共通点を指摘した。



動画の冒頭で竹田氏は、マドゥロ大統領がバスの運転手から大統領にまで上り詰めた経歴を紹介。選挙の公正性に疑問が呈される中で独裁体制を確立した手法に触れ、「なんか誰かと似てません？プーチンに似てません？」と問いかけた。竹田氏は、「プーチンはタクシー運転手でしょ。マドゥロはバスの運転手なの」と述べ、両者が運転手という職業から権力の座に就いた共通点を指摘。「運転手が大統領になると碌でもないんですよ」と皮肉を交えて語った。



続けて、ベネズエラの経済状況について言及。世界最大の原油埋蔵量を誇りながらも、マドゥロ政権の経済失政により「インフレ率100万%」という異常なハイパーインフレが発生したと説明。その結果、「人口の4分の1以上にあたる800万人弱が国外脱出」「約8割のベネズエラ人が貧困状態にある」という悲惨な現状を伝えた。そのため、マドゥロ大統領が逮捕された際には、ベネズエラ国民が「やったー！」と大喜びする事態になったと解説した。



竹田氏は、アメリカによる主権国家の元首逮捕は国際法違反であるとしながらも、「ベネズエラ国民がどう思ってるかっていうことがまず一番重要」だと強調。国民から恨まれていた独裁者が拘束されたことで、国内がお祭り状態になっている側面も合わせて見る必要があるとの見解を示し、締めくくった。