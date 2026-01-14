絶対王者、羽生結弦の「金」全リスト。五輪・世界選手権の順位まとめ【冬季五輪特集】

主要国際大会におけるメダル獲得成績

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪開催にあたり、フィギュアスケート男子シングルにおいて長年にわたり世界のトップで競い続けた羽生結弦の、五輪および世界選手権（ISU主催）におけるメダル獲得結果を記述する。なお、本稿では順位のみを記載し、得点は割愛する。

オリンピック

2014年 ソチ五輪（ロシア）： 金メダル 2018年 平昌五輪（韓国）： 金メダル

世界フィギュアスケート選手権

2012年 ニース大会（フランス）： 銅メダル 2014年 さいたま大会（日本）： 金メダル 2015年 上海大会（中国）： 銀メダル 2016年 ボストン大会（米国）： 銀メダル 2017年 ヘルシンキ大会（フィンランド）： 金メダル 2019年 さいたま大会（日本）： 銀メダル 2021年 ストックホルム大会（スウェーデン）： 銅メダル

その他の主要国際大会（優勝のみ抜粋）

五輪、世界選手権に加え、グランプリファイナルおよび四大陸選手権を制覇し、主要6冠（スーパースラム）を達成している（国際スケート連盟「Biographies」参照）。

グランプリファイナル： 4連覇（2013年、2014年、2015年、2016年） 四大陸フィギュアスケート選手権： 優勝（2020年）

【参照元・引用元】

国際スケート連盟（ISU）「Biographies: Yuzuru Hanyu」

日本オリンピック委員会（JOC）「選手プロフィール：羽生結弦」

公益財団法人 日本スケート連盟「大会結果アーカイブ」