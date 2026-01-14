È¾Ç¯Á°¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê photo/Getty Images

¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¡Ê25¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØSky¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£

²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ø²ÃÆþ¡£¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥¢¥·¥¹¥È¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤ÈFW¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¸ÅÁã¥Ê¥Ý¥ê¤È¥í¡¼¥Þ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬°ÜÀÒ¶â2200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó40²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£

¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»164»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ31¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤È°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤òÎ¥¤ì¡¢Êì¹ñ¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£