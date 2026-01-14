¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡ÈºÇ¹âÄ¬¡É¡¡290²¯±ßÃË¤¬ËþµÊ¤¹¤ë¥ª¥Õ¡¢Èþ¿ÍºÊ¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¹¬¤»
¥¹¥Í¥ë¤ÎºÊ¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢·ëº§1¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÉ×ÉØ°¦¡É¤¬Þú¤àÅê¹Æ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡1·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡Ë·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ëÍ¥²í¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó290²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ì¾Ìç¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¸Î¾ã¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢11»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·5¾¡4ÇÔ¡£¤·¤«¤·ËÉ¸æÎ¨2.35¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÍ×½ê¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·Þ¤¨¤¿·ëº§1¼þÇ¯¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÍýÁÛÅª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Îµ±¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤â¡¢º¸ÏÓ¤¬¼¡¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÈºÇ¹â¤Î½àÈ÷¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë