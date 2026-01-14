37ºÐ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¡È³ëÆ£¡É¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢²¶¡×¡¡ÂåÂÇ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»î¹ç¡Ä¼«¤º¤ÈÁý¤¨¤¿¹Í¤¨¤ë»þ´Ö
Ì¾µå²ñ¤Î¸ø¼°YouTube¤ÇÃæÆü¡¦ÂçÅç¡õ³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¤È¥È¡¼¥¯
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÃæÆü¡¦ÂçÅçÍÎÊ¿³°Ìî¼ê¡¢³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀõÂ¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤ÎÀõÂ¼¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢40ºÐ¤ÎÂçÅç¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÇ¯¡¹¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢37ºÐ¤ÎºäËÜ¤â¡Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÅç¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬ÍèÇ¯¤Ê¤Î¤«¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¹Í¤¨¤ëÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤â¡ÖËÍ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·Ú¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ö²¶¼¤á¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡¢¤È¤«»×¤¦¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç»î¹ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤«¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢²¶¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÀõÂ¼¤âÊ£»¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ú¤ºÝ¤ØÂÐ¤¹¤ë³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤½¤³¤ËÉé¤±¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀõÂ¼¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö»×¤ï¤óÊý¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°úÂà¤·¤¿Áª¼ê¤«¤é¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅç¤âÀõÂ¼¤âÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë