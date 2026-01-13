頑張ってる感を出さずに盛る！女みが増す【タイト×ストン】なメロいコーデ♡

この冬モテるのは、“メロウ”な雰囲気をまとったファッションを楽しむメロい女のコ！そこで今回は、北里琉、乃木坂46・金川紗耶とともに「タイト×ストンなメロいコーデ」をご紹介します。頑張ってる感は出ないのに女みが増すシルエットをおさえておこう♡

夜をメロく過ごすには【タイト×ストン】がマスト！ メロ服の基本は、ラフさとリラクシー感とはいえど、夜の街に繰り出すならば少しの色気は欲しいところ。 頑張ってる感は出ないのに女みが増すシルエットをおさえておこう！

Cordinate 女みマシマシな夜コーデ 〈右・北里琉のコーデ〉デコラなブラウスをクールに締めるフレアーパンツがお強い 夜の街によく映える、ドレッシーでデコラティブな白ブラウスがお強い♡ ボリュームが出すぎると、幼い印象に転びがちだから、タイトなアイテムで全体のバランスを整えて。 〈左・金川紗耶のコーデ〉ピタニット×タイトスカートのIラインでイイ女確定♡ シンプルなアイテムの組みあわせながら、黒のニットにベロア素材のあわせでレディに仕上がる。さりげないスリットやギャザーでより女みを！ 〈右・北里琉〉ニットビスチエ 7,150円／bita.（アンティローザ）フリルブラウス 7,860円／Wild Lily ギャザーパンツ 9,900円／RESEXXY バッグ 2,790円／神戸レタス スニーカーミュール 26,400円／YELLO〈左・金川紗耶〉ハイネックニット 5,940円、ベロアスカート 14,850円／ともにdazzlin 手持ちのコート 60,000円／COS（COS 青山店）バッグ 6,500円／Olu. パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ヘアリボン／スタイリスト私物 撮影／aika スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶、北里琉（ともに本誌専属）文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈

