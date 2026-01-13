¼Ö¤Î²°º¬¤ò¥Ö¥Ã¥¿»Â¤Ã¤Æ¡È¥ªー¥×¥ó¥«ー¡É¤Ë¡Ä¥ä¥ó¥Á¥ãÅÙ¹â¤á¡È²Æì¡¦Æó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡É¥ë¥Ý¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤Æ6000±ßÈ³¶âÊ§¤Ã¤¿¤±¤É¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×
1·î12Æü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡£10Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢Á´¹ñ¤¤Ã¤Æ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë²Æì¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤〝Ç®É÷〟¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£
¡Ò²èÁüÂ¿¿ô¡Ó¡Ö50Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤Ë¥Ç¥³¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÁ°¤Ç¥Ôー¥¹¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î½÷À¡¢·Ù»¡¤ÈÙæ¤á¤ë¼ã¼Ô¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¼ã¼Ô½¸ÃÄ¤â¡Ä
°ìÀ¤°ìÂå¤Î〝¥Ð¥º¤ê〟¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°¦¼Ö¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤ê¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÈ¢¾è¤ê¤Ç·Ù»¡¤È¤ÎÊá¤êÊª¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡£¥ä¥ó¥Á¥ãÅÙ¹â¤á¤Î¼°Åµ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç±üÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×
ËÜÅçÃæÉô¡¦¤¦¤ë¤Þ»Ô¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢²ÆìÀï¤Î½ª·ë¸å¤ËÊÆ·³Åý¼£²¼¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¹ÔÀ¯µ¡¹½¡Ö²ÆìÌ±À¯ÉÜ¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿ÀÐÀî»Ô¤È¶ñ»ÖÀî»Ô¡¢¾¡Ï¢È¾Åç¤òË¾¤à¾¡Ï¢Ä®¡¢Í¿Æá¾ëÄ®¤Î£²»Ô£²Ä®¤¬¹çÊ»¤·¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±»Ô¤Ï¸©Æâ£³ÈÖÌÜ¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ë¡£
»ÔÆâ¤ËÆ®µí¾ì¤òÍÊ¤¹¤ë¡ÖÆ®µí¤ÎÄ®¡×¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÆ±»Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¥Ä¥é¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø²Æì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬Êý¸À¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
Ë½¤ìµí¤Î·èÆ®¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Îµ¤É÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤Èº×»ö¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎÃÏ°è¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿·¤¿¤Ë¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤ÏÎãÇ¯¡¢Âç¤¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
Æî¹ñ¤é¤·¤«¤é¤Ì´¨ÇÈ¤¬¿á¤¤¤¿11Æü¸á¸å¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤ë¤Þ»ÔÀÐÀî²ñ´Û¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¿¶¤êÂµ¤ä¸Ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸Ó¤òÃå¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥êー¥¼¥ó¥È¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥·¥ã¥ë¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶â¾ë¹À»Ö¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤À¡£
¡ÖÂç±üÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¦¶â¾ë¤µ¤ó¤Î¿¶¤êÂµ¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÀÐÀîÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¹ÈÇò¤Î¸Ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀîÌ÷¿¿¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤È²Ö¾ëÎÊ¿¿¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡£
¥ä¥ó¥ーÌ¡²è¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Óー¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤Î¡ÖµÆ¤ê¤ó¡×¤³¤ÈµÆ±Ê½ß°ì¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¸«»ö¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤Ç¥¥á¤¿²Ö¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ó¿¦¤È¤·¤Æ·úÃÛ¤Ç3Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤··Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«ºÆÍèÇ¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯·úÃÛ¶È³¦¤Ç¸½¾ì´ÆÆÄ¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦ÀÐÀî¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö°ìµéÅÚÌÚ¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
À¯¼£ÃÄÂÎ¤Î³¹Àë¼Ö¤¬·Ù»¡´±¤È¾×ÆÍ
¼°Åµ³«»Ï¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤ê¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤ÇµìÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤«¤é¥Ñ¥È¥«ー¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£º×¤êËÜÈÖ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤«¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¬°ìÀÆ¤Ë²ñ¾ì³°¤Î¸øÆ»¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤Ê¤ó¤«¤¬°ìÈÖµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤è¡ª¡×
¸øÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢±èÆ»¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Æ¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¶«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î²°º¬¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¥«ー¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÈ¢¾è¤ê¤¹¤ë°ìÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¹ÈÇò¤ÎÅÉÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼ÖÂÎ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀ®¿Í¡×¤ÈÂç½ñ¤µ¤ì¤¿¼ÖÂÎ¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤Ü¤ê¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¼þ¤ê¤òÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ¤Ë²ð¤¹ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¿å¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¸Ó¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ö¾å¤«¤é½÷À·Ù´±¤òÄ©È¯¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¤¤³ー¤Ã¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤é¤¬¤ä¤é¤ó¤È²ÆìÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤ó¤«¤é¤è¡£¼Ö¤É¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ð¤¡¤è¡£Êá¤Þ¤Ã¤ÆÈ³¶â¤Ç6000±ß¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
·Ù»¡´±¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò½ª¤¨¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤È·Ù»¡´±¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¸øÆ»¤Î¤¹¤°Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎëÚ¤¤¤â¡£Æü¾Ï´ú¤äÆüËÜ¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î³¹Àë¼Ö¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤ËÅö¤¿¤ë·Ù»¡´±¤«¤éÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤¤¡¢¥á¥¬¥Û¥ó±Û¤·¤Ë¡Ö³¹Àëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç»ß¤á¤ë¤«¡ª¡×¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Ë¡©¡×¤ÈÌä¤¦µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ËÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤ËÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¸©Æâ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦£²¥«½ê²ó¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÆî²¼¤·¤ÆÆáÇÆ¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Î¤¿¤á¤«¡¢³¹Àë¼Ö¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î·³²Î¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖHY¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼ã¼Ô¤Î°ìÃÄ¤â
¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ãー¹Ô¤¯¤¾ー¡ª¡×¡£Á°½Ð¤Î¹ÈÇò¤Î²þÂ¤¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÃÄ¤Ï¤Î¤Ü¤ê¤ò¼ê¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È²ñ¾ì¤Ø¡£´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò²£ÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÍÛ¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥é¥¥é¸÷¤ë²Ö¾þ¤ê¤ò¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤Ë»Ü¤·¤¿¥»¥À¥ó¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼ÖÂÎ²£¤Ë¤Ï¡ÖÀ®¿Í¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¤É¤ó¤Ê¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÃËÀ¤¬¡Ä¤È±¿Å¾ÀÊ¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·¤ò¾×¤«¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Î¡ÖÀ¹¤êÈ±¡×¤Î¿¶¤êÂµ¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤ªÂ·¤¤¤Î¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤Ç¼«ºî¤·¤¿Æ±µéÀ¸£³¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤ã¤Î¤ó¡×¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö50Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¶¤êÂµ¤ò½àÈ÷¤·¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò¼°Åµ¥âー¥É¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿½µ´Ö¤âÁ°¤«¤éÁÇºà¤ò¥À¥¤¥½ー¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡£ÈÄ¶â¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Î¾ÌÌ¥Æー¥×¤ÇÅ½¤Ã¤Æ¡ÄÌÜÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ºòÆü¿²¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤ë¤¤ã¤Î¤ó¤µ¤ó¡£¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Å·´êÍüÍý²Â¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Î²°º¬¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¼«ºî¤Î¡Ö¥ªー¥×¥ó¥«ー¡×¤Ç¼°Åµ²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸îÎ°¼ùÌé¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤ÎËå¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ë¥¥ä¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤â¼ÖÀÚ¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÌÈµö¡Ê¤Î°ãÈ¿ÀÚÉä¡ËÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡×
ºòÇ¯·ëº§¤·¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å·´ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤È²È»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡ÖÆó½½ºÐ¡×¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤ªÎÙ¡¢²Æì»Ô¤Î¼°Åµ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼ã¼Ô¤Î°ìÃÄ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸33¿Í¤È¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¸Ó¤Ç¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÃç½¡º¬É·²í¡Ê¤Ò¤å¤¦¤¬¡Ë¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤Î¼óÎØ¤ò¼ó¤Ë´¬¤¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
´¶¾ð¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼«¤é¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤·¤¿²Æì¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¹¬Â¿¤«¤ì¡ª¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ë¥åー¥¹ÈÉ