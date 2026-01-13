グレープストーンは、「イーブイ東京ばな奈『見ぃつけたっ』キャラメルモフアート味」を東京ばな奈sほかにて、1月14日～4月19日頃まで期間限定で発売する。価格は8個入1,512円。

本商品はポケモン誕生30周年を記念して、イーブイをモチーフとした「東京ばな奈」で、幸せいっぱいの“もふもふ”をテーマにした“キャラメルモフアート味”となっている。

もふもふしたイーブイみたいに柔らかなチョコ風味のスポンジケーキとなっており、中にはもふもふの泡が印象的なキャラメルマキアートをイメージした“キャラメルマキアート味のバナナカスタードクリーム”が詰まっている。

スポンジケーキの模様は6種類あり、表情の違いや中にはハート付きイーブイが収録されている。

販売店

東京ばな奈s（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)、羽田空港 第一ターミナル PIER 4・HANEDA-YA 7番 ゲート店、PIER 7、羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台1番前・SMILE TOKYO、EXPASA海老名(下り)、三芳パーキングエリア(下り)、デイリーヤマザキ バスタ新宿店

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.