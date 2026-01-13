Photo: junior

このお気に入りのバッグ、あと少し収納があったら完璧なのに……。そんな経験がある人も多いでしょう。特にイヤホンや財布などの小物のために、毎回バックパックを下ろすなんてことは避けたいですよね。

そんなストレスを解消してくれるのが、人気のアドオン収納「＋poket mini」。ショルダーストラップなどに後付けで使いやすいポケットが追加できるんです。

発想はシンプルな製品ですが、実際に使ってみると想像以上に便利だったので皆さんにもご紹介します。

【新サイズ登場】よりコンパクトに必要なものだけ携帯する【+poket mini】 【単体23%OFF】4,990円 詳細をチェック

便利ポケットがサクッと増やせる

Photo: junior

バックパックユーザーだとあるあるなのが荷物出し入れ時の荷下ろし。毎回は面倒ですが、そのような課題を解決してくれるのが「+pocket mini」のポイント。

写真のようにストラップに巻きつけたりカラビナで吊り下げたりできるので、アクセスしやすい拡張ポケットが簡単に増設できます。

Photo: junior

例えばの収納例がこちら。メインのポケットにはモバイルバッテリーとイヤホンを入れ、ファスナーポケットにカード類を入れてみました。

Photo: junior

フロント部分にはiPhone 17 Proがシンデレラフィット。より大きいスマホやケースによっては入らない場合もあるのでその点はご注意を。

この部分にポケットがあるとバッグを下ろさずに小物管理ができるのが快適でした。

スマホストラップがミニバッグに進化

Photo: junior

自分のスタイルに合わせていろんな使い方ができるのも「+pocket mini」かも。例えば写真のように、スマホストラップに取り付ければミニバッグに早変わり。

カメラが趣味な筆者はカメラストラップに装着してフィルターやバッテリーを持ち運べたのが便利でした。

Photo: junior

専用ストラップを使えば単体利用も可能。3点固定もできるので自転車に乗る際にも助かります。

アクセサリー活用でさらに便利に

Photo: junior

こちらはメーカーオプションのリールキーチェーン。鍵やパスケースの運用に便利。専用品じゃなくても使えるので、手持ちの収納グッズと組み合わるのも面白いですよ。

カラバリが豊富で楽しい

Photo: junior

最後に、カラバリが豊富なのも筆者的にプラスポイントでした。

大半が黒系アイテムになってしまいがちな筆者は小物で差し色をするのが好みのため、主張しすぎずこなれ感が演出できるので使いやすいと思いますよ。

Photo: junior

バックパックやサコッシュなどに「あとちょっと小物収納があったら……。」を実現してくれるので、手持ちのバッグに少し不満がある人はカスタム感覚で追加してみては？

通勤通学やお出かけで便利に感じることが増えると思いますよ。

