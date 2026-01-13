“あおり運転”に「もう無理と思った」高速道路で黒塗りのアルファードが警察に捕まるまで
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“自分は悪くない”とわかっていても、一方的に追い詰められる“あおり運転”に遭遇した2人のエピソードを紹介する。
◆慣れない高速で背後から迫る異常な車
斉藤麻衣さん（仮名・30代）は普段、ほとんど運転をしないそうだが、急用のため、やむを得ず自分で車を運転することになった。
「一般道だけのつもりだったんです。まさか高速にのるとは思っていませんでした」
ナビに従っているうちに、気づけば合流レーンに誘導されていたという。ざわつく気持ちを抑えながら、ウインカーを出して本線へ合流した。
「とにかく必死でした。後ろを確認して、ほかの車とタイミングを合わせることで頭がいっぱいでした」
無事に合流できた直後、バックミラーが不自然に強く光った。
「昼間なのにまぶしくて、『おかしいな』って思いました」
ミラーを覗くと、黒塗りのアルファードが、信じられないほどの距離で斉藤さんの車に張りついていたのだ。
「これは“あおられてる”と、一瞬でわかりました」
◆「落ち着け、落ち着け」と言い聞かせて…
斉藤さんは、速度を一定に保ちながら必死に平常心を装った。「落ち着け、落ち着け」と自分に言い聞かせたそうだ。
しかし、アルファードは車間を詰めハイビームを繰り返し、ついにはクラクションまで鳴らしはじめた。
「怖くて、警察に連絡しようと思ったんです。でも、手が震えて操作ができませんでした」
スマートフォンを持てば片手運転になる。その判断すら鈍らせるほど、恐怖が限界に近づいていた。そんなとき、前方から“白いセダン”が合流した。
「スピードが少し遅くて、自然と減速するような感じになりました。正直、ホッとしましたね」
しかし、背後のアルファードは、さらに激しくあおってきたようだ。「もう無理」と思った斉藤さんが、路肩に止めようとした瞬間……。
前方の白いセダンに赤色灯が灯ったという。さらに“後ろにつづけ”の指示。覆面パトカーだとわかった。だが、アルファードは料金所付近で猛スピードのままETCレーンへ進入。
すると、サイレンが鳴り響いた。
「アルファードが捕まるとわかりました」
警察官は斉藤さんに対して、「随分あおられていましたね。こちらで確認していますから、安心してください」と声をかけた。
斉藤さんは、その一言でようやく息ができたという。
◆カーブが続く狭い山道で、背後からのプレッシャー
中村亮介さん（仮名・20代）は、仕事で山間部にある取引先へ向かっていた。天気予報では雪の心配はないはずだったが、標高が上がるにつれて雪が舞いはじめ、路面には薄く積もり出していたという。
「この辺りは、雪に慣れていない地域なんです。その日は、冬用の装備もしていませんでした」
カーブが続く狭い山道。中村さんは慎重に速度を落として走っていた。
「こういう道は、とにかく安全第一だと思っていました」
すると背後に、黒いワンボックスカーが現れた。バックミラーいっぱいに相手の顔が映るほど、異常な近さだった。
ライトのパッシングがはじまり、プレッシャーが一気に増していったという。
「雪道で“それ”やる？って、正直、理解できなかったです」
◆雪道で危険すぎる追い越し
中村さんは路肩が広くなった場所で、前を譲ろうとウインカーを出した。通常なら、そこで追い越されるはずだったのだが、相手はさらに車間を詰めてきたそうだ。
「もっと早く走れって言われている気分でした」
相手への怒りはあったが、感情的になるのは危険だと判断。すると、上り坂のカーブ手前で、突然追い越しをかけてきた。
そして次の瞬間、相手の車体はズルズルと横滑りしはじめたという。
「ブレーキを踏んでいました。でも、雪道じゃもう止まれないですよ」
車は制御を失い、ガードレールに激突した。中村さんは安全な位置に停車し、車を降りて駆け寄った。
「幸い、大きなケガはなかったです」
恐怖は残ったが、「雪道で“あおる”って、本当に命がけなんだな」と痛感したようだ。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“自分は悪くない”とわかっていても、一方的に追い詰められる“あおり運転”に遭遇した2人のエピソードを紹介する。
◆慣れない高速で背後から迫る異常な車
斉藤麻衣さん（仮名・30代）は普段、ほとんど運転をしないそうだが、急用のため、やむを得ず自分で車を運転することになった。
「一般道だけのつもりだったんです。まさか高速にのるとは思っていませんでした」
ナビに従っているうちに、気づけば合流レーンに誘導されていたという。ざわつく気持ちを抑えながら、ウインカーを出して本線へ合流した。
「とにかく必死でした。後ろを確認して、ほかの車とタイミングを合わせることで頭がいっぱいでした」
無事に合流できた直後、バックミラーが不自然に強く光った。
「昼間なのにまぶしくて、『おかしいな』って思いました」
ミラーを覗くと、黒塗りのアルファードが、信じられないほどの距離で斉藤さんの車に張りついていたのだ。
「これは“あおられてる”と、一瞬でわかりました」
◆「落ち着け、落ち着け」と言い聞かせて…
斉藤さんは、速度を一定に保ちながら必死に平常心を装った。「落ち着け、落ち着け」と自分に言い聞かせたそうだ。
しかし、アルファードは車間を詰めハイビームを繰り返し、ついにはクラクションまで鳴らしはじめた。
「怖くて、警察に連絡しようと思ったんです。でも、手が震えて操作ができませんでした」
スマートフォンを持てば片手運転になる。その判断すら鈍らせるほど、恐怖が限界に近づいていた。そんなとき、前方から“白いセダン”が合流した。
「スピードが少し遅くて、自然と減速するような感じになりました。正直、ホッとしましたね」
しかし、背後のアルファードは、さらに激しくあおってきたようだ。「もう無理」と思った斉藤さんが、路肩に止めようとした瞬間……。
前方の白いセダンに赤色灯が灯ったという。さらに“後ろにつづけ”の指示。覆面パトカーだとわかった。だが、アルファードは料金所付近で猛スピードのままETCレーンへ進入。
すると、サイレンが鳴り響いた。
「アルファードが捕まるとわかりました」
警察官は斉藤さんに対して、「随分あおられていましたね。こちらで確認していますから、安心してください」と声をかけた。
斉藤さんは、その一言でようやく息ができたという。
中村亮介さん（仮名・20代）は、仕事で山間部にある取引先へ向かっていた。天気予報では雪の心配はないはずだったが、標高が上がるにつれて雪が舞いはじめ、路面には薄く積もり出していたという。
「この辺りは、雪に慣れていない地域なんです。その日は、冬用の装備もしていませんでした」
カーブが続く狭い山道。中村さんは慎重に速度を落として走っていた。
「こういう道は、とにかく安全第一だと思っていました」
すると背後に、黒いワンボックスカーが現れた。バックミラーいっぱいに相手の顔が映るほど、異常な近さだった。
ライトのパッシングがはじまり、プレッシャーが一気に増していったという。
「雪道で“それ”やる？って、正直、理解できなかったです」
◆雪道で危険すぎる追い越し
中村さんは路肩が広くなった場所で、前を譲ろうとウインカーを出した。通常なら、そこで追い越されるはずだったのだが、相手はさらに車間を詰めてきたそうだ。
「もっと早く走れって言われている気分でした」
相手への怒りはあったが、感情的になるのは危険だと判断。すると、上り坂のカーブ手前で、突然追い越しをかけてきた。
そして次の瞬間、相手の車体はズルズルと横滑りしはじめたという。
「ブレーキを踏んでいました。でも、雪道じゃもう止まれないですよ」
車は制御を失い、ガードレールに激突した。中村さんは安全な位置に停車し、車を降りて駆け寄った。
「幸い、大きなケガはなかったです」
恐怖は残ったが、「雪道で“あおる”って、本当に命がけなんだな」と痛感したようだ。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。