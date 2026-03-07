警察庁が先週（令和8年2月26日）発表した最新統計によれば、令和7年中の最高速度違反の摘発件数は約86万件に上ります。なかでも時速50km以上の極めて悪質な速度超過は1万1618件を記録し、前年から1,000件以上も増加しているのが現状です。こうした暴走行為に加え、強引な追い越しや進路変更といった「あおり運転」に直結する違反も年間約13万件が摘発されており、道路交通法違反の取り締まりはかつてないほど強化されています