「ご褒美をあげるから下半身を見せて」小学生男児にわいせつ行為の元教師の男が法廷で語った“懺悔”

公園で遊んでいた３人の男児に

「私の性的嗜好で、小さな男の子を見ると、どうしても性欲がわいてしまうというところがあります。そのうえで、仕事上の悩みと人間関係の悩みが多くあったので、その悩みが引き金になってしまったのかなと思います」

３人の男児へのわいせつ誘拐や不同意わいせつの罪に問われていた、千葉市立小学校の元教諭の男（当時27）は公判で動機をこのように述べていた。

’25年12月11日、千葉地裁で、この元教諭に判決が下された。

水上周裁判長は、「身勝手な動機に酌量の余地はなく、卑劣かつ悪質な犯行であって、強い非難に値する」として「懲役３年、保護観察付き執行猶予４年（求刑３年）」の有罪判決を言い渡した。

「’25年６月16日、千葉県警市原署は元教諭をわいせつ誘拐と不同意わいせつの疑いで逮捕しました。元教諭は５月11日、千葉県内の公園で遊んでいたA君（当時９歳）とB君（当時７歳）に『車を動かすから付いてきて』などと言って誘い出し、路上に駐車していた乗用車に乗せて誘拐したとされます。

その後、『着替えするからガードして』と車内でA君やB君に自身の下半身を見せ、さらにA君の下半身を触るなど、わいせつな行為に及んだということです。同日、男児の関係者が110番通報したことで、事件が発覚。市原署が防犯カメラなどを捜査したことから、逮捕に至りました。千葉市教育委員会は８月８日、この元教諭を懲戒免職としています」（全国紙社会部記者）

逮捕後、元教諭は「下半身を触ってみたいという性的な感情が抑えきれなかった」と容疑を認めている。さらに、「勾留中、罪を償おうと決心しました。それで、余罪を隠したまま罪を償っては、一生後悔する。正直に話そうと決意しました」と、取り調べのなかで、別の男児にもわいせつな行為に及んでいたことを自ら明らかにした。

供述によれば、４月12日に自身が運転する車で千葉県内の公園を訪れ、そこで友人と遊んでいたC君（当時８歳）を見つけ、C君の下半身を直接、触るなどのわいせつな行為に及んだのだという。

その後、元教諭はC君への不同意わいせつの罪でも逮捕・起訴されたが、C君への犯行は自首が成立している。また、弁護人によると、C君の保護者とは示談が成立し、保護者は「刑事罰は望まない」と述べたのだという。

わいせつ目的ではなかったのに…

A君とC君への不同意わいせつ、A君とB君へのわいせつ誘拐と、２つの罪に問われた元教諭。弁護人の「なぜ、事件現場の公園に行ったのか？」という質問に、「仕事の悩みが多く、自然観賞をしてリフレッシュするために公園に行きました」と、わいせつ目的で行ったのではないと答えている。しかし、男児と話しているうちに、わいせつな行為をしたくなったのだという。

「A君とB君に遊ぶ目的で声をかけましたが、わいせつな行為をしたいという気持ちが芽生え、車に乗るように誘いました。犯行中、A君に『嫌だ』と言われ、ためらう気持ちもあったのですが、やはり性欲が勝ってしまいました。

C君を見かけたときは、自然観賞できる場所を増やしたいと思って、『この辺に、他の公園ない？』と声をかけ、案内してもらいました。そして元の公園に戻ってきたところでわいせつな行為をしたいと思い、『ご褒美をあげるから、下半身を見せて』というような話をしました」

冒頭のように、犯行の動機を述べた元教諭。

自身の性的嗜好に気づきながらも、なぜ、教職に就こうと考えたのか。元教諭は、検察官の質問に答えるかたちで、このように述べていた。

「仕事中に性欲がわいたことはない」

「子どもたちの成長を間近で見られること、またその成長の手助けをしたいなと強く思ったことから教員になりました。

小さい男の子を見ると、体を見たり触ったりしたいという性欲がわくことに気づいたのは中学生ぐらいの頃です。しかし、仕事と自分の性欲とは別物だと考えていました。実際、仕事中や仕事場で、性欲がわいたことはありませんでした」

現在、専門のクリニックで性嗜好障害の治療を受け、「私は女性にも興味があるので、性的興味を小さな男の子ではなく、女性に向けるようにしたい」と話す元教諭に、水上裁判長は、こう語りかけた。

「性的な興味関心の対象を修正するのは、治療して治すという話ではなく、それとどううまく付き合っていくかという問題です。小さい男の子に性的な関心があるというのは、別にあなたの責任でもないし、それ自体が犯罪でもありません。

ただ、それを行動化してしまうと問題なわけです。行動化しないようするにはどうしたらいいのかを考え、自分の行動をコントロールできるようにならないといけない、というのはわかってますね」

元教諭は大きくうなずき、「はい」と答えたのだった。

逮捕後、保釈された元教諭は、親族が経営する会社で父親とともに働き、父親が24時間、監督しているという。

「子どもたちが集まるような、公園だとかショッピングモールなどには行かないことにしています」と約束した元教諭。

職を失うことにはなったが、今後、二度と犯罪に及ばないよう、社会のなかで更生できるだろうか。

取材・文：中平良