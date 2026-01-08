株式会社ファミリーマートは、同社の“おむすびアンバサダー”であるドジャース・大谷翔平投手が“最強おむすび打線”の８番に選んだ「鮭」と、大谷の出身地・岩手県でとれた「わかめ」を合わせてごはんに混ぜ込んだ「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」２９７円（税込３２０円）を大谷パッケージで、１月１３日から全国のファミリーマート約１万６４００店で発売する。

また昨年に続いて今年も、こどもたちのための社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」第２弾を実施することを合わせて発表。第２弾となる今回は、「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」の売上の一部をこども食堂支援活動に取り組む「認定 ＮＰＯ 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下、むすびえ）」への寄付に活用するほか、野球をはじめとする部活動を行っている全国の児童・生徒たちにおむすびを差し入れ、活動の支援を行う。

応募期間は２０２６年１月１３日（火）０時から２月２日（月）２３時５９分まで。応募資格は日本全国の小学校・中学校・高等学校に所属する部活または団体で、賞品として部員数×おむすび２個を１７の部活・団体に差し入れする。応募方法は応募サイトから。