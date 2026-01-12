ポップマート原宿本店を写真たっぷりでレポート！気になるラブブの購入は？

日本でも大人気の中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」。「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみをはじめ、発売のたびに注目を集めています。

筆者は、25年12月に直営店の「原宿本店」（東京都渋谷区神宮前6丁目19−10）を訪れました。店内の雰囲気や取り扱い商品を紹介します。

3フロアにグッズがたくさん！

筆者は原宿本店のほかに、渋谷PARCO店、渋谷マグネットby109店、池袋PARCO店を訪れたことがあります。

原宿本店の店内に入るのは今回が初めてでした。これまで訪れた直営店は商業施設の一画に売り場がありましたが、原宿本店は路面店です。売り場は大きく3フロア（1階・中2階・2階）にわかれていて、品ぞろえも充実している印象を受けました。

入店してすぐの1階右手側にレジがあり、レジの前にはたくさんのラブブのぬいぐるみが並んでいました。

発売されたばかりの商品や、ビッグサイズのぬいぐるみ、ラブブのぬいぐるみペンダントなどもありましたよ。種類によっては購入個数の制限が設けられていましたが、朝イチの時間帯ということもあって、在庫は潤沢な印象を受けました。

なお、この日は、茶色のジモモや「コカ・コーラ」のラブブのぬいぐるみペンダントの入荷はありませんでした。どんな商品に会えるかは運ですね。

店内には大きなフィギュアも置かれていて、ポップマート好きなら店内にいるだけでも楽しめそうです。

中2階には、ブラインド形式のフィギュアなどがたくさん並んでいました。できるだけたくさんの商品を置こうとしている気概を感じます。

人気の「ミッキーファミリー」シリーズも置いてありました。

筆者は過去イチの品揃えだと感じました。原宿本店は、ポップマート好きなら一度は訪れてみたい店舗ではないでしょうか。

原宿本店は12月11日以降、混雑が予測される新商品発売日にのみ、入店整理券の事前抽選を実施しています。それ以前は毎週水曜、金曜、木曜が抽選対象日でした。

入店にあたって並ぶ可能性はありますが、抽選対象日が減ることで、入店のチャンスは増えるかと思います。気になる人は訪れてみてください。

（C）POP MART

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）