¡Ú¿·¥¢¥Ë¥á¡Û»¦¤·²°¡ßÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÎÎá¾î¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¡ª ¡È¶ØÃÇ°¦¡É ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
°¦¤¬½Å¤¹¤®¤ë»¦¤·²°¡ßÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÎá¾î¤Î¶¸°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡¡¶ØÃÇ¤Î°¦¤ò°Å¼¨¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ù¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô350ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡ÖÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¡£1·î12Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¤Ë¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤ÎÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡¢Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤òÌ³¤á¤¿µÌ¥ª¥ì¥³¤¬ÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¾²È¤Ë²Ç¤®Éã¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÎá¾î¡¦¶Í¥öÃ«¼ÓÅÔ»Ò¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÓÅÔ»Ò¤òÅ®°¦¤¹¤ë»¦¤·²°¡¦¸åÆ£¿ÊÊ¿¤Î¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó·ëº§¤òÉÁ¤¯¶¸°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¾®³Ø´Û¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤Ë¤Æ2023Ç¯1·î¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¿ÊÊ¿¤Î¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤È¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ðÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ææ¤á¤¤¤¿¾õ¶·¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¤Î¥ä¥Ð¤¤ÃË¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!! ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¿ÊÊ¿¤Î¡Ö½Å¤¹¤®¤ë°¦¡×¤¬¶¦´¶¤ÈÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß¡¢¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2024¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤¬¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëdavid production¤¬Ã´Åö¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦µµ°æÎ´¹¡Ê¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°¦·ÉÍ³µª»Ò¡Ê¡Ø¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¡Ë¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢µÌ¥ª¥ì¥³¤¬ÉÁ¤¯Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆµÌ¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Êdavid¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤Ê¾Ð¤ß¤Î¿ÊÊ¿¤ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÆâ¤Ë½É¤·¤¿¼ÓÅÔ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼¿¹õ¤Î°Ç¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¾È¤é¤¹¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤ÎÃæ¡¢·ì¤ËÅÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍÅ±ð¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿ÊÊ¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶»¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
Ñ³¤¯ÌÀÌÇ¤¹¤ë¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤¬¡¢ÌÀ¼£¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÂ¼¼¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÃæ¡¢¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÈù¿Ð¤Î¶²¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¶»¤ÎÆâ¤Ë½É¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î°ìËç¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Îµ¡Èù¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¶ØÃÇ¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤ÎÌµÎÁ»î¤·ÆÉ¤ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡1·î12Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦µÌ¥ª¥ì¥³¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ2026Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤¿·ÀÌó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢°¦¤¬½Å¤¹¤®¤ë»¦¤·²°¤ÈÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÎá¾î¤Î¶ØÃÇ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊC¡ËµÌ¥ª¥ì¥³¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ù¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô350ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡ÖÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¡£1·î12Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¤Ë¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤ÎÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡¢Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¾®³Ø´Û¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤Ë¤Æ2023Ç¯1·î¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¿ÊÊ¿¤Î¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤È¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ðÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ææ¤á¤¤¤¿¾õ¶·¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¤Î¥ä¥Ð¤¤ÃË¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!! ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¿ÊÊ¿¤Î¡Ö½Å¤¹¤®¤ë°¦¡×¤¬¶¦´¶¤ÈÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß¡¢¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2024¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤¬¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëdavid production¤¬Ã´Åö¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦µµ°æÎ´¹¡Ê¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°¦·ÉÍ³µª»Ò¡Ê¡Ø¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¡Ë¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢µÌ¥ª¥ì¥³¤¬ÉÁ¤¯Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆµÌ¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Êdavid¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤Ê¾Ð¤ß¤Î¿ÊÊ¿¤ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÆâ¤Ë½É¤·¤¿¼ÓÅÔ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼¿¹õ¤Î°Ç¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¾È¤é¤¹¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤ÎÃæ¡¢·ì¤ËÅÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍÅ±ð¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿ÊÊ¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶»¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
Ñ³¤¯ÌÀÌÇ¤¹¤ë¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤¬¡¢ÌÀ¼£¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÂ¼¼¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÃæ¡¢¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÈù¿Ð¤Î¶²¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¶»¤ÎÆâ¤Ë½É¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î°ìËç¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Îµ¡Èù¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¶ØÃÇ¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤ÎÌµÎÁ»î¤·ÆÉ¤ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡1·î12Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦µÌ¥ª¥ì¥³¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ2026Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤¿·ÀÌó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢°¦¤¬½Å¤¹¤®¤ë»¦¤·²°¤ÈÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÎá¾î¤Î¶ØÃÇ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊC¡ËµÌ¥ª¥ì¥³¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ