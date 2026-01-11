レクサス「“新”4WDミニバン」に反響殺到！

レクサスは、最高級ミニバン「LM」の一部仕様変更モデルを2025年8月1日に発売しました。

LMは、トヨタの「アルファード／ヴェルファイア」をベースに開発されたレクサス唯一のミニバンであり、セダンに代わる新しいショーファーカーとしての役割を担っています。

初代はアジア地域のニーズに応える海外専用モデルでしたが、2023年のフルモデルチェンジ（2代目）を機に、日本国内での販売も開始されました。

LMのボディサイズは、全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベース3000mmと、ベースのアルファード（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）よりも一回り大型化されています。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒インタークーラー付ターボエンジンを核としたハイブリッドシステムのみ。

電子制御6速オートマチック（Direct Shift-6AT）が組み合わされ、総重量2.4トンを超える重量級の車体ながら、高出力のエンジンとモーター（フロント87馬力、リア103馬力）が相まって、車格にふさわしい余裕あるドライビングフィールを提供します。駆動方式はAWD（4WD）のみの設定です。

上級グレードの「EXECUTIVE」の最大の特徴は、「ミニバンでありながら4人乗り」という贅沢な空間構成です。後席は、航空機のファーストクラスに匹敵する高級感と機能性を兼ね備えました。

インテリアはホワイトやベージュを基調とした明るい色合いでまとめられ、高いルーフと相まって非常に開放的な空間を実現。サンルーフやサンシェードなど、快適な移動のための設備が充実しており、後席の乗員はスマートフォン型の専用リモコンでオーディオや空調、照明などの各種設備を直感的に操作することが可能です。

2025年8月の仕様変更では、後席の快適性と利便性を高めるための改良が施されました。

一つは、パワースライドドアスイッチをリアオーバーヘッドコンソールからリアセンターコンソールへ移動したことで、後席の乗員が座ったままドアの開閉操作を行う際の利便性が向上した点です。これに伴い、スイッチがあった場所にはダウンライトが追加され、車内を明るく照らす上質な空間を演出しています。

また、リアセンターコンソールにトレイが追加され、スマートフォンなどの小物を置くスペースが確保されました。

さらに、リアホイールハウスやバックドア周辺の制振材・吸音材の使用量を増やし、走行中の振動や騒音の軽減を図るなど、静粛性の向上が図られています。

かつてショーファーカーの主流はセダンでしたが、セダンは全高が低いため乗り降りのしやすさや後席の空間の余裕という点で、ミニバンに軍配が上がります。

LMは、このミニバンの利点を最大限に活かし、後席に座るエグゼクティブをもてなすというショーファーカーの役割を最高水準で果たすモデルとして、今後もアップデートが継続されることが期待されます。

このような背景を持つLMに対し、ネットユーザーの反響は、その圧倒的な存在感とステータスの高さに集中しています。

多くのユーザーがそのサイズ感を指摘しており、「普通の国産車と並んでいると存在感が際立っている」といった声があるように、街中で見かけると非常に目立ち、その豪華な車格を認識させられます。

デザインについては「かっこよすぎ」と称賛されるほか、「見るとテンションが上がる」という意見も見受けられ、LMが持つ特別なオーラが人々の関心を引きつけていることがわかります。

また、LMは価格の高さから「値段を調べてみたらびっくりした」という反応がある一方で、資産価値の高さにも注目が集まっており、「買い取りリセールがいい」ため、類似の高級ミニバンであるアルファードのエグゼクティブラウンジよりも、街中で見かける機会が増えたという指摘もあります。

さらに、LMは「運転するんじゃなくて、運転してもらうクルマだと思う」「ショーファードリブンを持てる身分になったら買いたい」など、後席の快適性を極めたショーファーカーとしての地位が、広くユーザー間で確立されていることがうかがえます。

※ ※ ※

改良後のLMの価格（消費税込）は、4人乗りの「EXECUTIVE」が2010万円、6人乗りの「version L」が1500万円です。