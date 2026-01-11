JAFを呼ぶ前に「少し休ませる」と復活？

久しぶりにクルマに乗ろうとしたら、エンジンがかからない。キーを回しても（ボタンを押しても）「キュルキュル……」と弱々しい音がするだけで、エンジンが目覚めない。そんな「バッテリー上がり」の絶望感は、ドライバーなら誰もが避けたいものでしょう。

ロードサービスを呼ぶのが確実ですが、到着まで時間がかかります。そのようなとき、状況によっては有効かもしれない対処法があります。

それは「スイッチを切って5分から10分ほど休ませる」ことです。

何度もエンジンをかけようとしてセルモーターを回し続けると、バッテリーは一時的に電気を出しにくい状態になります。例えるなら、全力疾走直後で息が上がっているような状態です。

そこで少し時間を置いて休ませると、バッテリー内部の状態が落ち着き、始動できるだけの電圧が戻ることがあります。うまくいけば、最後の力を振り絞ってエンジンがかかるかもしれません。

ただし、これは「連続して回した直後」の一時的な回復に限られます。ライトの消し忘れなどで完全に放電してしまった場合、自然に電気が復活することはありません。

もしエンジンがかかったとしても、エンジンを切らず、そのまま整備工場などで点検を受ける必要があります。

では、昔よく聞いた「お湯をかける」方法はどうでしょうか。寒い朝などは効果がありそうですが、現代のクルマでは避けたほうが無難です。

最近のクルマはエンジンルームに精密なセンサーや樹脂パーツが多く使われています。熱湯をかけると急激な温度変化で部品が割れたり、電気系統がショートして故障の原因になったりするリスクがあるからです。

AT車はなぜ「押しがけ」できないのか？

もうひとつ、昔ながらの方法に「押しがけ」があります。ギアを入れ、人力でクルマを押して勢いをつけ、無理やりエンジンを回す荒技です。



バッテリー上がりを防ぐ方法は？（画像：写真AC）



しかし、これは現代の乗用車のほとんど（AT車／CVT車）では不可能です。「マニュアル車（MT）ならできるのに、なぜ？」と思うかもしれませんが、構造の違いが理由です。

MT車はクラッチをつなげばタイヤとエンジンが直結するため、タイヤを回せばその力でエンジンを回せます。

いっぽう、AT車は「トルクコンバーター」という装置を介して動力を伝えています。

これは向かい合わせた2つの扇風機のようなもので、片方が回ってオイルの流れ（風）を起こし、もう片方を回す仕組みです。エンジンがかかっていないと油圧が発生しないため、タイヤ側からいくら回しても、力は空回りしてエンジンには伝わりません。

なお、MT車についても最近のモデルは、クラッチペダルを奥まで踏まないとセルモーターが回らない安全対策が施されているため、押しがけは物理的に不可能です。

バッテリー上がりを防ぐ一番の方法は、やはり定期的に乗ることです。

例えば「毎日5分の買い物に使っているから大丈夫」というのは誤解で、一度のエンジン始動で失った電力は、20分〜30分ほど走らないと取り戻せません。短い「ちょい乗り」を繰り返すと、バッテリーは慢性的な充電不足（借金状態）に陥ってしまいます。

週に1回、30分以上ドライブすることが、バッテリーのみならずクルマも長持ちさせる一番の特効薬といえるでしょう。