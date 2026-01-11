「嵐」の二宮和也が司会を務めるバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）は、10年以上放送され、根強い人気を誇る。そんな人気番組に終了の可能性が取りざたされ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、1月9日の「スポーツニッポン」の報道だ。

「2024年10月に金曜夜のゴールデンタイムに進出した『ニノさん』ですが、3月いっぱいで終了すると伝えられたのです。記事によれば、二宮さんが春に嵐のラストツアーを控えていることや俳優業などで多忙なことから、収録のスケジュール調整が難しくなり、終了が決まったとされています」（スポーツ紙記者）

同番組は、2013年に二宮の初の冠番組としてスタート。当初は深夜の放送だったが、日曜昼、そしてゴールデンタイムへと昇格していった。そんな人気番組の終了報道は衝撃をもたらしたが、Xでは

《ずっと深夜のゆるゆるなニノさんが大好きでした ゴールデンや豪華ゲストなんて興味なかったよ》

《ゴールデンに移動してから面白くなくなったんだよね〜。言葉遊び？ばかりで。日曜日の午前中にやるゆるーいのが良かったのに》

など、ゴールデン進出後の番組に不満を抱く声が見受けられる。ゴールデン昇格に関して、二宮も不安を抱えていたようだ。

「深夜や日曜昼の放送では、二宮さんがゲストとともに一風変わったゲームや他愛ないトークを楽しむゆるい雰囲気が人気でした。

そのためか、二宮さんは2024年7月の日本テレビのインタビューで、『ゴールデンタイムで肩に力が入りすぎてしまって変に変えていくと、良さがなくなっちゃうんだろうなって思いますし、僕らも今のまま楽しんでいきたいです』と語っていました。

ゴールイン進出に意欲を見せる一方で、番組の全体的な空気が変わることを懸念していたようです」（芸能記者）

2024年10月から、金曜の午後7時に放送され、スペシャルでの放送も増えていった。番組が豪華になる一方、二宮が抱いた不安は的中してしまう。

「ゴールデン進出当初は、おなじみのゆるいトークやゲーム企画が見られましたが、2025年秋ごろから呼ぶゲストを増やしたり、チーム対決で戦う大規模なゲーム企画が増えたのです。

直近の2026年1月9日の放送でも、篠原涼子さんや藤木直人さん、上白石萌歌さんなど、1月期の連続ドラマに出演する俳優陣を招き、非常に豪華なゲスト陣でしたからね。

また、スペシャルでの放送が増える一方、放送回数も減っていました。こうした変更はゴールデンタイムのバラエティ番組にありがちですが、番組の10年来の魅力が失われ、モヤモヤするファンも多かったのでしょう」（同）

豪華なゲストやセットより、“ゆるい” 空気が求められていたようだ。